劉嘉玲曬照「梁朝偉合影韓導演」網瘋猜：演魷魚遊戲2

梁朝偉(左起)、「魷魚遊戲」導演黃東赫、劉嘉玲見面合影。（取材自Instagram）

香港影帝梁朝偉 早前出席南韓第27屆釜山國際影展，所到之處都是焦點，更在影展中獲頒「亞洲電影人獎」。連日來的活動也陸續曝光梁朝偉和南韓影視圈人士的合照，老婆劉嘉玲近日更在Instagram分享，老公與「魷魚遊戲 」導演 黃東赫的見面照片，影迷忍不住猜測：「莫非梁朝偉要演魷魚遊戲2？」

劉嘉玲日前在IG分享的照片引來一陣熱議，她上傳多張梁朝偉和「魷魚遊戲」導演黃東赫對談的照片，寫著：「Ready for『Squid Game？』」（準備好看「魷魚遊戲」嗎？），接著又發出三人正面合影，寫上「Let's play Squid game！」（來玩魷魚遊戲吧！），大眾驚呼連連，就是想確認梁朝偉是否真的要出演「魷魚遊戲2」。

其實梁朝偉先前出席影展記者會時，就公開表示有想參與電視劇的想法，如今劉嘉玲曬出和黃東赫導演的合照，讓此美事又增添可信之處了。

梁朝偉這次的南韓行程滿檔，影展方也特別安排「梁朝偉的花樣年華」放映單元，由梁朝偉挑選6部自己主演的作品，並出席部分場次。台上活動精采，台下影人互動也驚喜，梁朝偉在開幕典禮上與「嬰兒轉運站」導演是枝裕和、影帝宋康昊同框，吸引大批影迷朝聖按讚。