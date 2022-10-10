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小龍女排隊領免費食物「像流浪漢」 網喊成龍：管管女兒

娛樂新聞組／綜合報導
吳卓林（左）與Andi登記結婚後依舊風波不斷。（取材自Instagram）
吳卓林（左）與Andi登記結婚後依舊風波不斷。（取材自Instagram）

動作巨星成龍與前港姐吳綺莉當年爆出婚外情，吳綺莉獨自生下、撫養女兒吳卓林，不過如今母女倆鬧不合，吳卓林與大12歲的混血女友Andi待在加拿大。不過近來有網友目擊吳卓林在排隊領免費食物，身上穿得像流浪漢，看起來生活過得很不好，網友大呼心酸。

「噓！星聞」報導，近日有網友在多倫多目擊到，吳卓林一個人排隊等待領取免費食物，還形容她腳上穿的鞋像流浪漢，忍不住發文感嘆「他爸看到她這樣，能幫一下不，畢竟也是親骨肉」。另有網友質疑她好手好腳為何不去找工作，有其他網友就回應，她在唐人街餐館打工，勉強維持生活。

吳卓林（左）被目擊排隊領免費食物。（取材自微博）
吳卓林（左）被目擊排隊領免費食物。（取材自微博）
吳卓林腳上穿的鞋子，被形容「像流浪漢穿的」。（取材自微博）
吳卓林腳上穿的鞋子，被形容「像流浪漢穿的」。（取材自微博）

吳綺莉7月曾在微博發文，寫道：「謝謝妳來我家把我的東西都拿走，用來賣，5年了還像一個巨星一樣、怕給人認出，帶著孩子穿得像一隻鸚鵡一樣，站在街上等人拍照、然後怪我們害了她。」網友揣測，文中指的女性是她的媳婦Andi，吳綺莉並透露「孩子為了愛要跟著她我也沒辦法」，顯然母女關係仍然惡劣。

而生父成龍一度傳出身價高達40億人民幣（約5.6億美元），先前更開箱新買的豪宅，內部裝潢相當「土豪」，還邀請朋友來家中同樂，引發部分網友留言，呼籲他「管管女兒」。

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