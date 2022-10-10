我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「上班時被拖入地下室」史丹福大學驚傳今年第2起性侵

美節目專訪 張忠謀：台積電供世界晶片 台免於中攻打

十一票房達2.1億 萬里歸途居冠 電影類型多元

娛樂新聞組／綜合報導
縱觀今年的十一檔電影，「萬里歸途」一枝獨秀，票房突破人民幣10億元。（取材自微博）
縱觀今年的十一檔電影，「萬里歸途」一枝獨秀，票房突破人民幣10億元。（取材自微博）

中國國家電影局日前發布數據，2022年10月1日至7日，十一檔票房達14.96億元（人民幣，下同，約2.1億美元）。其中，影片「萬里歸途」以10.23億元的票房，成為今年十一檔的票房冠軍。「平凡英雄」、「哥，你好」、「新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友」、「新神榜：楊戩」、「鋼鐵意志」分列2至6位。

新華社報導，此前，「我和我的祖國」、「我和我的家鄉」、「長津湖」三部影片分別成為2019年、2020年、2021年十一檔票房冠軍，今年「萬里歸途」的登頂，意味著新主流電影已連續四年領跑十一檔票房。

「這種久違的觀影體驗太讓人激動了，這部關乎同胞命運的影片情節超出預想，特別吸引人。」一名80後觀眾大讚「萬里歸途」。中國電影評論學會會長饒曙光認為，「萬里歸途」從題材、類型到敘事風格，都非常獨特，對觀眾產生了強大的吸引力。

有專家認為，「萬里歸途」之所以能吸引觀眾，離不開影片中幾個外交官形象的成功塑造，「年長一些的宗大偉、年輕的成朗，這兩個人物很快立了起來。他們都非常富有個性特點，而且都不算完美，但正是這樣的凡人英雄，讓故事更加真實可信，更催人淚下」。

此外，講述接力救治新疆斷臂男孩故事的「平凡英雄」，和以1948年東北鋼鐵工業生產為背景的「鋼鐵意志」，也塑造過去銀幕上較少見到的人物形象。「從題材到表演，新主流電影越來越具有藝術張力，完成度也越來越高。」饒曙光說。

今年的十一檔還有動畫片、冒險片等不同類型影片，既豐富了電影市場，又滿足了觀眾多樣觀影需求。

近年來，動畫片一直是節假日期間滿足家庭觀影需求的「常客」。熟知的動畫形象和新故事、新元素相「碰撞」，在故事表達上不斷突破，擁有著穩定的票房表現。這個十一檔，陪伴眾多少年兒童成長的「大頭兒子」和「小頭爸爸」又出新作「新大頭兒子和小頭爸爸5：我的外星朋友」，通過家庭元素與航天題材的融合，啟迪孩子們的航天夢。

還有幾部暑期檔、中秋檔影片「餘熱未消」，順延到十一檔。動畫電影「新神榜：楊戩」和喜劇電影「哥，你好」、「獨行月球」、「還是覺得你最好」等，憑藉前期積累的良好口碑，發揮出長尾效應，在十一期間也取得了不錯的票房成績。

電影 新疆 長津湖

上一則

曝產後肚皮鬆垮照 李亮瑾直呼很崩潰

下一則

陳妍希、閨密穎兒帶娃出遊 網友曬生圖讚：辣媽

延伸閱讀

萬聖節最「逼真」體驗 Airbnb邀請粉絲入住魔法屋

萬聖節最「逼真」體驗 Airbnb邀請粉絲入住魔法屋
MeToo主角 「淫魔」溫斯坦洛城受審 2年前已在紐約被定罪服刑23年

MeToo主角 「淫魔」溫斯坦洛城受審 2年前已在紐約被定罪服刑23年
演員史貝西性侵案 一證人稱14歲即遭毒手

演員史貝西性侵案 一證人稱14歲即遭毒手
中國十一票房冷颼颼 電影僅「萬里歸途」一枝獨秀

中國十一票房冷颼颼 電影僅「萬里歸途」一枝獨秀

熱門新聞

有人在多倫多拍到吳卓林（左）在排隊領免費食物。 （取材自微博）

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

2022-10-09 03:33
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17
具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57

超人氣

更多 >
成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」
北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區

北京改口支持馬斯克言論：台灣可作為特別行政區
FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊

FT：美管制對中晶片出口 將釀全球科技業海嘯級衝擊
曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵

曼哈頓華埠中餐館招聘啟示滿街 無人應徵
前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職

前中國網路審查員：李文亮過世促使我辭職