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張倫碩被造謠離婚鍾麗緹、挨酸窮屌絲 氣炸喊告

娛樂新聞組／綜合報導
鍾麗緹（左）與老公張倫碩（右）被爆出疑似婚變，遭到當事人駁斥。（取材自微博）
鍾麗緹（左）與老公張倫碩（右）被爆出疑似婚變，遭到當事人駁斥。（取材自微博）

女星鍾麗緹2016年嫁給小12歲的男星張倫碩，感情甜蜜。不過近來卻被爆出疑似婚變，只因鍾麗緹買了一條50萬人民幣（約7萬美元）的裙子，惹得張倫碩不開心，威脅若不把裙子退掉就離婚；對此謠言，張倫碩氣得拍影片否認。

「噓！星聞」報導，近日網傳一則影片稱鍾麗緹買了一條50萬人民幣的水晶裙子，本想給老公一個驚喜，不料張倫碩看到後讓鍾麗緹把裙子退掉，還在桌上摔筷子，並揚言若做不到就離婚；影片還稱夫妻倆身價差異太大，諷刺張倫碩是個窮鬼。

對此，鮮少對網路謠言動怒的張倫碩忍不住澄清，以「它們真的不怕犯法嗎」為題拍影片，坦言這次特別生氣，更提到已經得知造謠者身分、年齡以及出身哪所大學，已跟律師談過了，要提告這些人。

張倫碩在影片中被指是「普信男（條件普通又十分自戀）」、「窮屌絲」，對此在影片中說道：「我不知道當眾辱罵、或是誹謗到底在我們法律中管不管用，存不存在，是不是效果啊，我現在是應該報警呢，還是告他們？」

網友勸他：「放平心態，網路就是很多這些人，越理會別人越去激怒你」，他回應：「你說的對。但是好多年了啊」，顯見已經對網路造謠忍無可忍了。

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