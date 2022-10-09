我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

成龍女兒吳卓林遭目擊排隊領免費食物「穿得像流浪漢」

金山人氣商場 劫車未遂開槍掃射 民眾驚：真是瘋了

劉嘉玲曬霸氣時尚照 網驚：這不是那英嗎？

娛樂新聞組／綜合報導
劉嘉玲。(取材自微博)
劉嘉玲。(取材自微博)

現年56歲的劉嘉玲近日為雜誌拍攝一系列時尚照片，其中一張她背對鏡頭，下半身毫不遮掩全露，翹臀曲線令人稱羨，掀起話題。除了大曬好身材之外，封面照的冷酷模樣更被指神似那英，不少網友傻傻分不清，隨即登上微博熱搜創立話題超過1億閱讀量。

香港01劉嘉玲為雜誌拍攝的封面照，梳起俐落中短直髮，展露傲人身材，相當有女人味；頭髮遮掩稍微遮掩住臉部，擺出霸氣十足的冷酷表情，很有女王風範，不少網友看了紛紛表示，乍看之下還以為是那英，有人就找出那英先前在「乘風破浪的姐姐」中的短髮造型，果然一對比之下非常神似，當時就有網友發現兩人長得十分相像，那英也曾調侃道自己是「醜版」劉嘉玲。兩人同屬自帶氣場的女明星，網友留言表示：「一直覺得她倆長得像」﹑「這不是一個人嗎」﹑「性格也很像」等。

此外，日前劉嘉玲與梁朝偉攜手亮相第27屆釜山國際電影節的畫面也引發網友熱議，隨後劉嘉玲還在社交平台上曬出一組黑白大片。照片中劉嘉玲一身全黑穿搭，性感胸衣配上超短裙既神秘又迷人，漁網襪勾勒出纖細的長腿，鏡頭前她還大膽地秀出自己的翹臀。

那英。(取材自微博)
那英。(取材自微博)

梁朝偉 電影 香港

上一則

頭像緊貼神秘男 16歲李嫣戀愛了？

下一則

強尼戴普不改遲到惡習 惹怒新片導演

延伸閱讀

梁朝偉魅力襲韓 釜山影展獲獎掀轟動

梁朝偉魅力襲韓 釜山影展獲獎掀轟動
梁朝偉「謝謝韓粉」嗨翻釜山影展 劉嘉玲曬李英愛合照

梁朝偉「謝謝韓粉」嗨翻釜山影展 劉嘉玲曬李英愛合照
具惠善迅速消瘦 釜山影展狂拉性感紗裙怕走光

具惠善迅速消瘦 釜山影展狂拉性感紗裙怕走光
梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛

梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛

熱門新聞

具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
甄珍(左)、章立衡母子。圖／摘自臉書

甄珍母子行蹤曝光 知情人士：他們為這原因離開

2022-10-06 09:22
王心凌以金曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍。（取材自Instagram）

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

2022-10-03 23:17
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29

超人氣

更多 >
爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅

爆發財務危機的恒大許家印 2.3億買下英國最貴豪宅
克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭

克里米亞大橋爆炸 恐激怒普亭惡化戰爭
拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火

拜登「核戰世界末日說」震驚全球 幕僚忙滅火
佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播

佛奇：冬天恐有新冠病毒新變異株 可能更易傳播
「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民

「Ho You Fat」特殊姓氏暴紅 竟是源自中國赴南美移民