劉嘉玲曬霸氣時尚照 網驚：這不是那英嗎？
現年56歲的劉嘉玲近日為雜誌拍攝一系列時尚照片，其中一張她背對鏡頭，下半身毫不遮掩全露，翹臀曲線令人稱羨，掀起話題。除了大曬好身材之外，封面照的冷酷模樣更被指神似那英，不少網友傻傻分不清，隨即登上微博熱搜創立話題超過1億閱讀量。
香港01劉嘉玲為雜誌拍攝的封面照，梳起俐落中短直髮，展露傲人身材，相當有女人味；頭髮遮掩稍微遮掩住臉部，擺出霸氣十足的冷酷表情，很有女王風範，不少網友看了紛紛表示，乍看之下還以為是那英，有人就找出那英先前在「乘風破浪的姐姐」中的短髮造型，果然一對比之下非常神似，當時就有網友發現兩人長得十分相像，那英也曾調侃道自己是「醜版」劉嘉玲。兩人同屬自帶氣場的女明星，網友留言表示：「一直覺得她倆長得像」﹑「這不是一個人嗎」﹑「性格也很像」等。
此外，日前劉嘉玲與梁朝偉攜手亮相第27屆釜山國際電影節的畫面也引發網友熱議，隨後劉嘉玲還在社交平台上曬出一組黑白大片。照片中劉嘉玲一身全黑穿搭，性感胸衣配上超短裙既神秘又迷人，漁網襪勾勒出纖細的長腿，鏡頭前她還大膽地秀出自己的翹臀。
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