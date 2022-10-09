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郭碧婷被問為何還住台灣 向太給出暖心回應

記者陳建嘉／綜合報導
向佐(左)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今向佐仍未對外回應。(取材自微博)
向佐(左)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今向佐仍未對外回應。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷與香港娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，育有兩個孩子，沒想到向佐卻被狗仔爆料疑似出軌，事發後夫妻倆皆未出面發聲，倒是兩人長輩在社群發文，為兒女發聲，時隔兩個多月，郭碧婷首露面為女兒慶祝2歲生日，兒子出生百日，並透露媳婦長住娘家的原因。

向太日前在微博透露，見到媳婦郭碧婷和一對孫子女，心情非常愉悅，「沒有什麼比看著小朋友們健康快樂成長更開心的事，小奶皇Cora十一國慶2周歲生日，小孫子龍眼出生百日，秀一波可愛。」另貼出多張天倫之樂照片。

有網友好奇網友郭碧婷身為向家媳婦，為什麼沒住在香港，而是一直住在娘家台灣？向太立刻大方回應：「碧婷信任台灣的婦科醫生，3月底回去6月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗。」讓許多網友給予好評，認為相當暖心、開明。

然則，向佐在被爆出出軌之後，一直沒有與妻子郭碧婷合體，讓網友相當疑惑，向太則立刻解釋：「台灣政府不給向佐簽證」，結果網友反倒懷疑是否因為還沒正式領到結婚證才無法來？讓向太哭笑不得回應：「2019年已經領了結婚證啦！」

香港 社群 疫苗

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