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失職偏袒阿Sa？阿嬌經紀人挨轟

娛樂新聞組╱綜合報導
阿嬌的粉絲不滿她的經紀人「嚴重失職」。(取材自微博)
阿嬌的粉絲不滿她的經紀人「嚴重失職」。(取材自微博)

香港藝人阿嬌（鍾欣潼）和蔡卓妍（阿Sa）近年轉戰中國娛樂圈，參加人氣綜藝節目「乘風破浪的姐姐3」掀起廣大迴響，也成功收獲大批粉絲，但近日有阿嬌的中國粉絲不滿英皇經紀人江慧子（Jolly）失職，指她沒有近到經紀人的職責積極幫阿嬌爭取工作機會，反而偏袒阿Sa，更指她封鎖提出抗議的網友。

香港01報導，阿嬌的經紀人Jolly被指2017下半年加入英皇，先負責許靖韻，2018年開始負責為阿嬌對外接洽。粉絲提出四大指控，包括「零劇拍、零商務、鏡頭少、態度差」，指自從Jolly接手後，阿嬌就沒有再接拍電視劇了，四年內除了幾部口碑敗壞的網大之後，再也沒有任何資源，阿嬌上一步殺青的影視劇是2018年的「朝歌」。

隨後Jolly回覆，「沒有好的劇本，公司有一直努力在推，但是真的沒有發掘到合適的劇本。」隨即被粉絲反駁，指好劇本根本是由Jolly個人喜好決定，又質疑為何Jolly不在英皇尋找好劇本，非要等外界給劇本？

據報導，粉絲也不滿阿嬌在「乘風破浪的姐姐3」中，網路討論熱度高，節目鏡頭卻比其他姐姐少；節目播出期間，阿嬌更沒有接下任何個人商務廣告；Jolly還被踢爆對待「乘風破浪3」工作人員態度極差，又封鎖不滿粉絲，影響阿嬌聲譽。

除此之外，有粉絲質疑身為阿Sa多年忠實粉絲的Jolly偏袒阿Sa，沒有盡力為阿嬌爭取合理待遇和工作，還把原本由阿嬌接下的護膚廣告轉讓給阿Sa；粉絲又翻出Jolly多年來的追星紀錄，她曾在2012年發文表示拿到阿Sa簽名照非常興奮，還會在微博為阿Sa慶生。對於種種行徑，粉絲們紛紛要求英皇解雇Jolly。

阿嬌 香港 微博

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