佘詩曼超寵粉 花幾個月為她的兒子取英文名

佘詩曼相當寵粉，甚至為粉絲的孩子取英文名。（取材自微博）

47歲香港 女星佘詩曼近年多在中國發展，演藝事業發展得有聲有色，成功吸引大批粉絲。從未忘本的她，一直愛惜自己的粉絲，除了今年生日時在微博 逐一回覆粉絲手寫信，最近更被曝暖心私訊粉絲，花了好幾個月達成對方的要求。

香港01報導，有網友爆料說，有一名廣東粉絲接機時跟佘詩曼聊天，說自己懷孕數個月了，拜託佘詩曼幫忙想一個英文名。據悉，這名粉絲是佘詩曼多年老粉，機場巧遇過了幾個月後，佘詩曼突然在微博私信她，並表示自己已想好了英文名，更親自錄音溫柔說道：「叫Shebe好不好呀？Shebe Cao，縮寫就是SC。」

之後，佘詩曼不時會關心粉絲孩子的成長，常常問候：「長大了沒有」、「乖不乖」，還會關心粉絲做媽媽的心情怎麼樣，非常暖心。佘詩曼也曾公開祝福過Shebe：「親愛的芳芳：不會忘記你的支持和陪伴在心中…祝Shebe身體健康，快高長大！」其實在去年的生日會，佘詩曼也曾為了讓粉絲有空吃蛋糕，幫她抱娃並溫柔安撫道：「我抱你一會，你媽媽抱了你一晚上也累了，讓她休息一會吃個蛋糕。」難怪在粉絲群中，佘詩曼如同天使 般存在。