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鄭浩南婚變哽咽「什麼都沒了」 資產全在家人名下

娛樂新聞組／綜合報導
鄭浩南（右）近日爆出與結婚20年的老婆感情生變。（取材自微博）
鄭浩南（右）近日爆出與結婚20年的老婆感情生變。（取材自微博）

港星鄭浩南演過多部港片，更曾因在「古惑仔」系列作品中擔任反派打開知名度。2002年鄭浩南與馬來西亞籍妻子鮑愛玲結婚、育有一雙兒女，原本生活看似甜蜜幸福，未料日前自爆婚變。最近他過生日，在抖音上傳一段影片，哽咽表示：「什麼都沒有了」，但感謝還有家人、朋友關心陪伴，承諾之後會越來越好。

在影片中，鄭浩南的手上仍戴著婚戒，表示已連續5天跟朋友吃飯慶生，但其實覺得沒什麼值得慶祝的，「因為在去年，我已經知道自己什麼都沒有了，包括我的女兒和我的兒子，但是沒關係，我會更加珍惜」。他表示經歷婚變，但仍會繼續努力，希望能有好的結局。

鄭浩南未摘婚戒哽咽喊「什麼都沒有了」。（取材自抖音）
鄭浩南未摘婚戒哽咽喊「什麼都沒有了」。（取材自抖音）

鄭浩南婚後定居馬來西亞，6月在香港拍了兩部電影，他在殺青宴上被港媒問何時返回馬來西亞，他起先表示這段期間老家發生一些非常不愉快的事；接著哽咽表示因為疫情，已有16個月離開家人到外地工作，好不容易在去年聖誕節前夕買到機票，通知老婆要回家，沒想到對方卻帶著小孩消失，事後被通知「有什麼事跟我律師講」，回到家發現「老婆不見了，小孩也不見了」。

鄭浩南在活動上哽咽表示，原本9月18日是夫妻結婚20周年，現在卻僅能透過律師溝通，讓他心情大受打擊。

他透露，現在幾乎一無所有，「在大馬所有資產、包括車都是在家人的名下，我現在在那邊只剩下一間祖屋。」目前他暫時留在香港居住。

香港 聖誕節 疫情

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