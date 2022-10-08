周揚青爆戀小鮮肉 網笑不紅 她護愛：架不住我喜歡

周揚青傳出新戀情，對方是小她10歲的男星。（取材自Instagram）

網紅周揚青 與台灣男星羅志祥 曾有一段情，分手大約2年來，她陸陸續續談了幾段戀愛，但都無疾而終。最近她又傳出新戀情，男方是小她10歲、從節目「青春有你3」出身的段星星。網友認為兩人名氣落差大，還有人說他「太糊了」，指他根本沒有紅過。而周揚青則Po出一張自己的照片，照片中的她身穿有星星圖案的上衣，寫道：「雖然糊，但是架不住我喜歡。」似乎一語雙關霸氣護愛。

24歲的段星星曾參加選秀節目「青春有你3」，一度獲得中導師「LACKPINK」Lisa好評。他被觀眾和粉絲稱是「黑版羅雲熙」，如今和周揚青傳出戀情後後，更有人覺得他神似羅志祥，尤其是一對黑眼圈。

段星星演藝事業剛起步，成績普普。（取材自微博）

現在更有不少網友當起柯南，仔細最近周揚青的貼文，發現有一張在廚房的照片，其中一個白衣服、背對鏡頭的男子和段星星的身影有些類似，兩人談戀愛的消息也在網路上傳開。對此，雙方尚未有回應。

先前周揚青PO出的照片中，白衣男被網友認為和段星星的背影有點相似。（取材自微博）

不過，段星星演藝事業剛起步，成績普普，不分網友酸他能攀上周揚青，算是「嫁入豪門享福」。隨即周揚青發照片稱：「雖然糊，但是架不住我喜歡。」似乎霸氣回應緋聞 、回嗆網友。