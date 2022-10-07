郭碧婷嫁向佐被問「為何還住在台灣」 向太給出暖心回應

向佐(右)與郭碧婷結婚3年，傳出出軌、冷落妻子，迄今向佐仍未對外回應。（取材自微博）

郭碧婷與香港 娛樂大亨向華強的長子向佐於2019年結婚，育有2個孩子，沒想到向佐卻被中國狗仔爆料疑似出軌，事發後夫妻2人皆未出面發聲，倒是兩人長輩在社群 發文，為兒女發聲，時隔兩個多月，郭碧婷首露面為女兒慶祝2歲生日，兒子出生百日，並透露媳婦長住娘家的原因。

向太於4日在微博透露，見到媳婦郭碧婷和一對孫子女，心情非常愉悅，「沒有什麼比看著小朋友們健康快樂成長更開心的事，小奶皇Cora十一國慶2周歲生日，小孫子龍眼出生百日，秀一波可愛！」另貼出多張天倫之樂照片。有網友好奇網友郭碧婷身為向家媳婦，為什麼沒住在香港，而是一直住在娘家台灣？向太立刻大方回應：「碧婷信任台灣的婦科醫生，3月底回去6月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗 。」讓許多中國網友給予好評，認為相當暖心、開明。