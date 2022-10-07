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甄珍母子北京處理官司？ 失聯46天嚇壞家人 祕書報平安

記者陳建嘉／綜合報導
甄珍(左)、章立衡母子傳出失聯46天。（取材自臉書）
甄珍(左)、章立衡母子傳出失聯46天。（取材自臉書）

73歲資深影后甄珍與兒子章立衡（原名劉子千）日前赴北京處理私人事務，卻驚傳與家人、朋友失聯46天，長達一個多月，就連鐵粉「偉毅的私房照」也在臉書接連發出和她的合照，表明很思念甄珍，不僅記者傳訊、致電未讀未回，就連甄珍妹妹銀霞也聯絡不上，不過甄珍香港祕書、前助理皆已向外界報平安，「他們人沒事」。

原本甄珍固定會向親友、記者傳早安圖，自從8月21日起完全失聯，她曾在9月底在微信朋友圈發文「因最近比較忙，無法回覆電話與信息，忙完了會跟大家聯繫，謝謝」，有一說指出，她此次去北京，是與兒子一起去處理前夫劉家昌的官司，但目前未獲證實。

更有甄珍的好友在網路上表示，原本到甄珍母子落腳的朝陽區酒店了解，卻被告知兩人8月22日已退房，該朋友表示與其他好友連日以不同方式聯絡，「電話打了上千通」，仍然無功而返，消息一出，讓媒體、粉絲相當擔心。

有港媒致電甄珍的香港祕書，對方回答「人沒事」，但承認還沒直接與甄珍通過電話，至於細節部分，則表示「私人事情不好多講」，甄珍的前助理也出面向大眾釋疑，「據我知道的，他們平安無事，可能事忙，請給他們一點時間」。

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