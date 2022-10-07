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韓東君「沸騰人生」 帥氣演繹工業史詩

​​娛樂新聞組／綜合報導​
韓東君飾演男主角艾長安，是退役汽車兵。（取材自微博）
韓東君飾演男主角艾長安，是退役汽車兵。（取材自微博）

由韓東君、闞清子、鄒廷威、景如洋、唐以諾等主演、以重型卡車行業為背景的電視劇「沸騰人生」日前開播。新生代實力派演員和老戲骨同台飆戲，共同演繹三代重卡人的工業史詩。

綜合媒體報導，「沸騰人生」以陝汽為原型，還原了重卡行業從改革開放初期的八○年代，到當下以科技為引領的智能化工業時代的發展史。以艾長安（韓東君飾）、沈夏（闞清子飾）、葛太平（唐以諾飾）等人為代表的汽車人，他們在外來競爭和時代浪潮衝擊下的困境與突圍、迷失與堅守，都鐫刻著深深的時代印記。

劇中，韓東君飾演的男主艾長安是個退役汽車兵，他性格雖然有些莽撞，卻坦率熱忱，在華汽需要六個月「五改七」危機關頭，他毫不畏懼地站了出來，成為團隊的領頭人。

很多觀眾對於韓東君的印象都停留在「無心法師」的階段，韓東君顏值出色，身型亮眼，有著影視圈少見的帥氣硬漢。這次的「沸騰人生」中，韓東君化身有志青年，走起了成長型的路線。

而闞清子飾演有理想有實力的大學生沈夏，她與艾長安從小相識，兩人信念相同目標一致，都為華汽的改革貢獻了自己不可或缺的力量。

唐以諾飾演的「弄潮兒」葛太平是廠裡的紅人，爸爸葛寶忠是華汽廠長，身為華汽的太子爺，一直走在時髦的前沿，穿衣打扮在廠裡獨樹一幟，惹人艷羨。眾星捧月的葛太平，遇上艾長安卻處處被壓制。

在熱播網劇「河神」1、2部中，唐以諾首度嘗試幽默喜劇演繹風格，備受觀眾喜愛，成功塑造了大智若愚的警察隊長「傅來勇」一角，也帶給業內人士極大的驚喜。此次接演「沸騰人生」葛太平一角，唐以諾也直言很難遇到成長跨度幾十年的人物角色，非常珍惜這次的參演機會，角色戲份後期越來越重，很有挑戰，希望觀眾看到「葛太平」在劇中七、八○年代的人生經歷，也會勾起大家的古早回憶。

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