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中國十一票房冷颼颼 電影僅「萬里歸途」一枝獨秀

記者葉文義／即時報導
縱觀今年的中國十一國慶檔電影，「萬里歸途」一枝獨秀，上映6天票房已突破人民幣10億元。（取材自微博）
縱觀今年的中國十一國慶檔電影，「萬里歸途」一枝獨秀，上映6天票房已突破人民幣10億元。（取材自微博）

據燈塔專業版數據，截至7日9時44分，2022中國十一國慶檔（10月1日至10月7日）總票房（含預售）僅人民幣14億元（約1.96億美元）。縱觀今年的中國國慶檔電影，「萬里歸途」一枝獨秀，上映6天票房已突破人民幣10億元（約1.4億美元），基本鎖定冠軍。

Wind資料顯示，2019年至2021年，中國十一國慶檔電影票房分別為人民幣43.74億元、39.447億元、43.72億元。按照目前趨勢，今年中國國慶檔電影總票房不僅難超越去年同期，且距離相差頗大。

業內人士指出，主要為往年中國十一國慶檔影片普遍較早確定檔期，有充分的時間宣傳預熱，而今年大多數新片皆於上映前一周左右定檔，留給影片行銷的時間較短。同時，中國防疫政策對不少影院有限流措施，也是今年十一國慶檔票房不如往年主要原因之一。

不過，今年中國十一國慶假期，有一部真實地還原了中國撤僑故事的電影「萬里歸途」熱映，占據檔期票房七成以上。

公開資料顯示，「萬里歸途」由饒曉志導演，張譯、王俊凱、殷桃等人主演。電影涉及多家A股上市公司，包括華策影視、橫店影視、中國電影和上海電影。其中，華策影視是主控主投方。

貓眼專業版數據顯示，預測「萬里歸途」最終票房目前已升至人民幣18.05億元，這也意味著主控主投「萬里歸途」的華策影視將成為今年中國十一國慶檔的最大贏家。

電影 導演 防疫

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