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梁朝偉魅力襲韓 釜山影展獲獎掀轟動

記者陳建嘉／綜合報導
香港影帝梁朝偉出席釜山影展，全場5000名粉絲瘋狂尖叫。（Getty Images）
香港影帝梁朝偉出席釜山影展，全場5000名粉絲瘋狂尖叫。（Getty Images）

2022年釜山影展盛大開幕，因應於前幾年的疫情受限，今年全面解封，開放觀眾入場，今年更邀請香港影帝梁朝偉獲得「亞洲電影人獎」，主辦單位盛讚，「許多演員都是為了能向這位演員，才會繼續逐夢演戲」，梁朝偉上台時也感謝釜山影展願意給他這個國際性的殊榮，「謝謝釜山影展，讓我能再有機會與韓國的粉絲見面」，引起全場5000名粉絲瘋狂尖叫，他也靦腆笑回，「我誠心希望今年影展可以大成功」。

梁朝偉相隔七年再度抵達南韓，出席釜山影展領取「亞洲電影人獎」，並將出席開幕儀式。梁朝偉與老婆劉嘉玲先後抵達釜山金海機場，他一看到大批粉絲立刻睜大眼睛表示驚訝，也逐一上前簽名，並補充說沒簽到的，會在電影節活動上為大家簽名，相當親切。

梁朝偉坐車離開前，還不忘拉下車窗向粉絲打招呼，過往他的電影包括「無間道」、「春光乍洩」以及「花樣年華」都在南韓累積不少粉絲，電影節也將為他準備作品展，放映由他挑選的六部作品「2046」、「東成西就」、「無間道」、「暗花」、「春光乍洩」、「花樣年華」。

今年釜山影展邀來不少大明星，剛以「韓山島海戰」締造驚人票房，主要演員包括朴海日、卞約漢以及玉澤演等人都同時現身，他們一出場就掀起熱烈尖叫，玉澤演聽見粉絲的歡呼聲，馬上舉起雙手比愛心，相當寵粉。

今年釜山影展將由伊朗導演穆哈格赫的「風之香氣」揭開序幕；閉幕片則是日本導演石川慶新作「那個男人」，由妻夫木聰主演。

影帝宋康昊、名導是枝裕和合體出席釜山影展。(取材自YouTube)
影帝宋康昊、名導是枝裕和合體出席釜山影展。(取材自YouTube)
梁朝偉拿下「亞洲電影人獎」。(取材自YouTube)
梁朝偉拿下「亞洲電影人獎」。(取材自YouTube)

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