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梁朝偉點名最想搭檔的兩位韓星 願意演「沒台詞」角色

中央社／釜山6日電
港星梁朝偉6日出席釜山國際影展記者會，表示沒想到自己有那麼多年輕影迷。（中央社）
港星梁朝偉6日出席釜山國際影展記者會，表示沒想到自己有那麼多年輕影迷。（中央社）

港星梁朝偉今天於釜山影展受訪，透露經常觀賞南韓影視作品，尤其想與「寄生上流」宋康昊、「密陽」全道嬿兩位實力派演員合作。為克服語言問題，他表示不介意演出沒有台詞的角色。

在南韓人氣不輸在華語圈的梁朝偉今年獲第27屆釜山國際影展選為年度亞洲電影人。梁朝偉今天在記者會中表示相當榮幸，「若緣分到了，很樂意參演南韓作品」。

梁朝偉表示非常欣賞南韓演員宋康昊及全道嬿（又譯：全度妍），有機會希望能合作。不過若要參演南韓作品，「最大的問題還是語言」。梁朝偉說，「如果能解決這個問題，我很願意挑戰看看」，並主動提出若有啞巴之類不必說話的角色，他或許能試試。

港星梁朝偉（左）6日上午出席釜山國際影展（BIFF）記者會。（中央社）
港星梁朝偉（左）6日上午出席釜山國際影展（BIFF）記者會。（中央社）

梁朝偉曾多次出席釜山影展，這次時隔18年造訪，「很多地方都變了」，他稱讚釜山變得更現代化也更美麗，久違出席那麼隆重的活動，「每次上台都很緊張」。

他回憶第一次出席釜山影展，「那時候還沒有這些舞台，是在一個小巷子裡，走到電影院的短短路程裡，我的鞋差點都要掉了」，當時就感受到南韓影迷的熱情。

梁朝偉坦言，這次來韓前沒預想到自己會有那麼多年輕影迷，從影迷寫給他的信中得知有些人是看了他近期電影後才去找以前的作品看；也有人是因為喜歡王家衛導演的電影才認識梁朝偉。

今年影展現場設置梁朝偉作品展覽專區，影展期間放映梁朝偉親自選出的6部作品。談到選擇原因，梁朝偉表示盡可能選擇各種調性不同的作品，希望讓大家看到更多種面貌，其中包括他相當喜歡的導演王家衛作品。

梁朝偉說，原本也想讓大家看看他剛出道時在台灣拍攝的電影，可惜只能選擇6部，因此未能放入清單。這次選定的6部作品包括射鵰英雄傳之東成西就、暗花之殺人條件、春光乍洩、花樣年華、無間道、2046等。

梁朝偉 影展 南韓

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