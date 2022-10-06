甄珍母子爆失聯46天 港媒報導「朋友也找不到人」

甄珍迄今已失聯46天。(取材自臉書)

73歲影后甄珍，曾獲金馬終身成就獎，近期久居香港 ，因為疫情緣故，受限於防疫規定，已經好久沒有來台灣走動，近期爆出甄珍與同為藝人的兒子章立衡從8月底開始便失聯，沒有像外界聯繫ˋ。原本甄珍固定會向親友、記者傳早安圖，自從8月21日起也完全失聯，記者傳訊、致電詢問甄珍，但目前完全未回。

甄珍的鐵粉「偉毅的私房照」，曾在臉書透露無法獲知甄珍最新消息，9月23日表示「妳一直說我是妳的字典，想查什麼比維基谷歌都凖，可是過去的32天我不準了，失聯的這32天你知道關心你的朋友焦慮的心情比48年還要漫長？究竟的究竟，為何的為何，這絕對不尋常」，10月3日又貼上2人合照寫下「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，但願人長久，千里共嬋娟，略表這失聯的42天的思念」，引人好奇。