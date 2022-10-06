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甄珍母子爆失聯46天 港媒報導「朋友也找不到人」

記者陳建嘉／即時報導
甄珍迄今已失聯46天。(取材自臉書)
甄珍迄今已失聯46天。(取材自臉書)

73歲影后甄珍，曾獲金馬終身成就獎，近期久居香港，因為疫情緣故，受限於防疫規定，已經好久沒有來台灣走動，近期爆出甄珍與同為藝人的兒子章立衡從8月底開始便失聯，沒有像外界聯繫ˋ。原本甄珍固定會向親友、記者傳早安圖，自從8月21日起也完全失聯，記者傳訊、致電詢問甄珍，但目前完全未回。

甄珍的鐵粉「偉毅的私房照」，曾在臉書透露無法獲知甄珍最新消息，9月23日表示「妳一直說我是妳的字典，想查什麼比維基谷歌都凖，可是過去的32天我不準了，失聯的這32天你知道關心你的朋友焦慮的心情比48年還要漫長？究竟的究竟，為何的為何，這絕對不尋常」，10月3日又貼上2人合照寫下「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，但願人長久，千里共嬋娟，略表這失聯的42天的思念」，引人好奇。

港媒更報導指出，由於甄珍、章立衡均為香港居民，所以包括「香港01」正向入境處查詢事件，也訪問到相關親友，對方透露自己與多名好友多日來以不同方式聯絡甄珍母子，「電話打了上千通」，但仍無功而返，甄珍曾在9月5日，在微信朋友圈發文「因最近比較忙，無法回復電話與信息，忙完了會跟大家聯繫，謝謝」，傳言指出她是與兒子一起去北京處理前夫劉家昌的官司，但目前仍未明。

甄珍傳出8月21日起便與親人朋友失去聯繫。(取材自臉書)
甄珍傳出8月21日起便與親人朋友失去聯繫。(取材自臉書)

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