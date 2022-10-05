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梁朝偉「謝謝韓粉」嗨翻釜山影展 劉嘉玲曬李英愛合照

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉出席釜山影展，人氣爆棚。(取材自微博)
梁朝偉出席釜山影展，人氣爆棚。(取材自微博)

2022年釜山影展盛大開幕，因應於前幾年的疫情受限，今年全面解封，開放觀眾入場，但不少觀眾仍戴口罩入場，今年更邀請香港影帝梁朝偉獲得「亞洲電影人獎」，主辦單位更盛讚「許多演員都是為了能向這位演員，才會繼續逐夢演戲」，梁朝偉上台時也感謝釜山影展願意給他這個國際性的殊榮，「謝謝釜山影展，讓我能再有機會與韓國的粉絲見面」，話一說出便引起全場5千名粉絲瘋狂尖叫，他也靦腆笑回「我誠心希望今年影展可以大成功」。

梁朝偉拿下「亞洲電影人獎」。(取材自YouTube)
梁朝偉拿下「亞洲電影人獎」。(取材自YouTube)

劉嘉玲曬出梁朝偉與李英愛的舊照。（取材自Instagram）
劉嘉玲曬出梁朝偉與李英愛的舊照。（取材自Instagram）

劉嘉玲未和梁朝偉一起走紅毯，卻透過社交媒體常玩梁朝偉跟「大長今」李英愛於2004年在釜山的舊合照，喚起粉絲的集體回憶。

今年釜山影展邀來不少大明星，剛以「韓山島海戰」締造驚人票房，主要演員包括朴海日、卞約漢以及玉澤演等人都同時現身，他們一出場就掀起熱烈尖叫，玉澤演聽見粉絲的歡呼聲，馬上舉起雙手比愛心，相當寵粉。宋康昊與日本名導是枝裕和合作「嬰兒轉運站」，宋康昊更以此拿下坎城影帝，兩人在開幕式上一起向在場所有媒體打招呼，親和力十足。

全汝彬、柳俊烈是今年開幕式主持人，兩人還先透過車內實況轉播向粉絲打招呼，才一起帥氣登場，兩人並紀念今年甫離世的威尼斯影后姜受延，全汝彬感謝前輩的支持鼓勵，她曾在2017年以「死了一個女高中生之後」，當時就獲得姜受延的鼓勵，柳俊烈也在旁應聲，感性表示絕對不會忘記前輩。

影帝宋康昊、名導是枝裕和合體出席釜山影展。(取材自YouTube)
影帝宋康昊、名導是枝裕和合體出席釜山影展。(取材自YouTube)

在影集方面，Disney+則派出由日本名導三池崇史執導的「異瞳」，該劇改編自韓國網路漫畫，由丁海寅、金慧峻等演員主演，「茲山魚譜」李濬益導演首部執導的連續劇「YONDER」是韓國本土平台TVING的原創作品，由「怪物」申河均、「我們的藍調時光」韓志旼演出，韓志旼更以性感造型現身，展現美胸。

今年釜山影展將由伊朗導演穆哈格赫的「風之香氣」揭開序幕；閉幕片則是日本導演石川慶新作「那個男人」，由妻夫木聰主演。

全汝彬擔任釜山影展開幕式主持人。(取材自YouTube)
全汝彬擔任釜山影展開幕式主持人。(取材自YouTube)

影展 梁朝偉 導演

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