梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛

梁朝偉、劉嘉玲夫妻合體釜山影展。（取材自Instagram）

梁朝偉 相隔7年，再度抵達南韓 ，出席釜山影展領取「亞洲電影 人獎」，並將出席開幕儀式，梁朝偉4日便與老婆劉嘉玲先後抵達釜山金海機場，他一看到大批粉絲立刻睜大眼睛表示驚訝，他也逐一上前簽名，並補充說沒簽到的，會在電影節活動上為大家簽名，作風相當親切。

梁朝偉坐車離開前，還不忘拉下車窗向粉絲打招呼，這次是他相隔七年後再度回歸南韓，過往他的電影包括「無間道」、「春光乍洩」以及「花樣年華」都在南韓累積不少粉絲，電影節也將為他準備作品展，放映由他挑選的6部作品「2046」、「東成西就」、「無間道」、「暗花」、「春光乍洩」、「花樣年華」，他不僅會出席開幕式領取「亞洲電影人獎」，更會出席映後座談，釜山影展主席許文永先前宣布他得獎時，也稱讚他「梁朝偉逾30年來，受到南韓與全球影迷的尊敬與喜愛，是偉大的演員之一。」