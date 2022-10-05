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梁朝偉抵達釜山影展 劉嘉玲後腳趕上拍老公燈箱曬恩愛

記者陳建嘉／即時報導
梁朝偉、劉嘉玲夫妻合體釜山影展。（取材自Instagram）
梁朝偉、劉嘉玲夫妻合體釜山影展。（取材自Instagram）

梁朝偉相隔7年，再度抵達南韓，出席釜山影展領取「亞洲電影人獎」，並將出席開幕儀式，梁朝偉4日便與老婆劉嘉玲先後抵達釜山金海機場，他一看到大批粉絲立刻睜大眼睛表示驚訝，他也逐一上前簽名，並補充說沒簽到的，會在電影節活動上為大家簽名，作風相當親切。

梁朝偉坐車離開前，還不忘拉下車窗向粉絲打招呼，這次是他相隔七年後再度回歸南韓，過往他的電影包括「無間道」、「春光乍洩」以及「花樣年華」都在南韓累積不少粉絲，電影節也將為他準備作品展，放映由他挑選的6部作品「2046」、「東成西就」、「無間道」、「暗花」、「春光乍洩」、「花樣年華」，他不僅會出席開幕式領取「亞洲電影人獎」，更會出席映後座談，釜山影展主席許文永先前宣布他得獎時，也稱讚他「梁朝偉逾30年來，受到南韓與全球影迷的尊敬與喜愛，是偉大的演員之一。」

劉嘉玲則是因為工作，4日晚上才抵達南韓釜山影展，還先在香港機場拍下梁朝偉的廣告燈箱，隨即拍下片段和照片上傳到Instagram的限時動態，並配文︰「It’s been 2 years！」抵達南韓後更一路拍下梁朝偉的電影周邊產品，力挺丈夫。

「梁朝偉的花樣年華」特別影展將於釜山影展展開一連串活動。（取材自推特）
「梁朝偉的花樣年華」特別影展將於釜山影展展開一連串活動。（取材自推特）
梁朝偉在機場親切為粉絲簽名。（取材自推特）
梁朝偉在機場親切為粉絲簽名。（取材自推特）
梁朝偉在機場看到大批粉絲包圍，立刻睜大眼睛。（取材自推特）
梁朝偉在機場看到大批粉絲包圍，立刻睜大眼睛。（取材自推特）

梁朝偉 電影 南韓

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