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觀影說劇／李庚希力扛「大考」 對戲陳寶國怕怕

娛樂新聞組╱綜合報導
電視劇「大考」聚焦高考生備考期間的種種遭遇。(取材自新快報)
電視劇「大考」聚焦高考生備考期間的種種遭遇。(取材自新快報)

聚焦高考考生備考期間種種遭遇的電視劇「大考」，正在東方衛視熱播，該劇由陳寶國、王千源、李庚希、胡先煦、榮梓杉、郭濤、梁靜、顏丙燕、王驍、曹曦文、藍盈瑩等演員主演，年輕主演李庚希坦言，和陳寶國對戲時，有點害怕。

新快報報導，李庚希在劇中飾演「留守少女」田雯雯，這是一個讓人心疼的角色，父母常年在外，她一個人住在老屋，一個人起床、出門、騎車上學；田雯雯懂事且獨立，無論是遇到小偷還是在疫情期間發高燒，她對父母總是報喜不報憂，有什麼都自己扛，活成了「別人家的孩子」。

在李庚希看來，這是一個講述克服困難的故事，「大考」二字，最主要在一個「考」，即人們在困難面前，應該怎麼去面對。她透露，在自己的人生軌跡中，也常常有面臨「大考」的時刻，小到拍的每一場戲，大到人生的某些節點作出的選擇，都是對自己的考驗，「這種時候內心就會比較複雜，因為會有很多的不確定性。」

聊起與其他演員的合作，李庚希說，因為和榮梓杉、胡先熙是同齡人，且之前有過合作，年輕人在一起總是比較輕鬆，「戲裡我們是好同學、好朋友，戲外我們仨也是一刻都停不下來，特別鬧騰。我們會一起打羽毛球、爬山，一起去騎車、吃飯，然後在房間裡玩桌遊、大富翁棋，吃火鍋、烤肉，節目特別多。」

至於與陳寶國等老戲骨對戲，李庚希坦言，自己會有一點害怕，害怕自己會出錯，說錯台詞，「這種害怕不是他本人帶給我的，而是源於我對他的尊敬。」

電視劇「大考」聚焦高考生備考期間的種種遭遇。(取材自新快報)
電視劇「大考」聚焦高考生備考期間的種種遭遇。(取材自新快報)

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