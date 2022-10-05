停播又下架？王心凌「星星的約定」命運多舛
台灣女星王心凌參與大陸綜藝節目「星星的約定」，上周無預警停播，引發粉絲暴走抗議，本周團隊遲遲沒有動作，點開湖南衛視本周節目表也不見「星星」蹤跡，甚至傳出芒果TV下架節目的消息，看來「星星」命運多舛。
綜合媒體報導，「星星的約定」官方微博上周稱「因介質損壞，原定播出的節目推遲，會盡最大努力修復，後續播出時間另行公布。然而停播原因眾說紛紜，至今無人解答，本周節目繼續「暫定」。不過芒果TV下架節目一事則屬謠言，搜尋後仍可找到「星星的約定」，目前首集點擊率已衝破1.8億次。
王心凌以經典曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍，人氣更勝以往，同屆姐姐們包含阿Sa、阿嬌、鄭秀妍等也累積高人氣，如今微博傳出「乘風破浪4」擬邀名單，當中有劉亦菲、湯唯、李玟、林依晨、范瑋琪、孫燕姿等等，超華麗陣容令人期待。
據悉，新擬邀名單還有Jessi、王若琳、鄭秀文、詹雯婷、桂綸鎂、郭靜等等，由於太過夢幻，部分網友不埋單，表示打出劉亦菲、湯唯就覺得是畫大餅，兩人光戲約就接不完，不太可能上綜藝節目，但也有粉絲許願名單成真，想看著姐姐們一起相愛相殺。
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