停播又下架？王心凌「星星的約定」命運多舛

王心凌參與大陸綜藝「星星的約定」命運多舛。(取材自微博)

台灣女星王心凌 參與大陸綜藝節目「星星的約定」，上周無預警停播，引發粉絲暴走抗議，本周團隊遲遲沒有動作，點開湖南衛視本周節目表也不見「星星」蹤跡，甚至傳出芒果TV下架節目的消息，看來「星星」命運多舛。

綜合媒體報導，「星星的約定」官方微博上周稱「因介質損壞，原定播出的節目推遲，會盡最大努力修復，後續播出時間另行公布。然而停播原因眾說紛紜，至今無人解答，本周節目繼續「暫定」。不過芒果TV下架節目一事則屬謠言，搜尋後仍可找到「星星的約定」，目前首集點擊率已衝破1.8億次。

王心凌以經典曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍，人氣更勝以往，同屆姐姐們包含阿Sa、阿嬌、鄭秀妍等也累積高人氣，如今微博傳出「乘風破浪4」擬邀名單，當中有劉亦菲 、湯唯 、李玟、林依晨、范瑋琪、孫燕姿等等，超華麗陣容令人期待。