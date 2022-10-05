我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「嘿，停手」金山60歲男為阻偷竊 家門口遭槍殺

龐培歐公開中國施壓信 反嗆「不會停止講真相」

停播又下架？王心凌「星星的約定」命運多舛

娛樂新聞組╱綜合報導
王心凌參與大陸綜藝「星星的約定」命運多舛。(取材自微博)
王心凌參與大陸綜藝「星星的約定」命運多舛。(取材自微博)

台灣女星王心凌參與大陸綜藝節目「星星的約定」，上周無預警停播，引發粉絲暴走抗議，本周團隊遲遲沒有動作，點開湖南衛視本周節目表也不見「星星」蹤跡，甚至傳出芒果TV下架節目的消息，看來「星星」命運多舛。

綜合媒體報導，「星星的約定」官方微博上周稱「因介質損壞，原定播出的節目推遲，會盡最大努力修復，後續播出時間另行公布。然而停播原因眾說紛紜，至今無人解答，本周節目繼續「暫定」。不過芒果TV下架節目一事則屬謠言，搜尋後仍可找到「星星的約定」，目前首集點擊率已衝破1.8億次。

王心凌以經典曲「愛你」在「乘風破浪」殺出重圍，人氣更勝以往，同屆姐姐們包含阿Sa、阿嬌、鄭秀妍等也累積高人氣，如今微博傳出「乘風破浪4」擬邀名單，當中有劉亦菲湯唯、李玟、林依晨、范瑋琪、孫燕姿等等，超華麗陣容令人期待。

據悉，新擬邀名單還有Jessi、王若琳、鄭秀文、詹雯婷、桂綸鎂、郭靜等等，由於太過夢幻，部分網友不埋單，表示打出劉亦菲、湯唯就覺得是畫大餅，兩人光戲約就接不完，不太可能上綜藝節目，但也有粉絲許願名單成真，想看著姐姐們一起相愛相殺。

吳謹言(右起)、阿嬌、黃小蕾、王心凌與阿Sa參與節目「星星的約定」。(取材自微博...
吳謹言(右起)、阿嬌、黃小蕾、王心凌與阿Sa參與節目「星星的約定」。(取材自微博)

湯唯 劉亦菲 王心凌

上一則

觀影說劇／李庚希力扛「大考」 對戲陳寶國怕怕

下一則

從影十年 范宸菲強敵環伺拚金鐘視后

延伸閱讀

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆

接棒王心凌 「乘風破浪4」名單流出 華麗大咖網看呆
減肥辛苦的事？阿嬌曝王心凌、吳謹言狂吃 自己只能忍

減肥辛苦的事？阿嬌曝王心凌、吳謹言狂吃 自己只能忍
王心凌團綜「星星」開播就喊停 網傳被嫖娼男嘉賓連累

王心凌團綜「星星」開播就喊停 網傳被嫖娼男嘉賓連累
王心凌「浪姐」翻紅 傳獲邀上央視春晚

王心凌「浪姐」翻紅 傳獲邀上央視春晚

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29
張蘭首度回應與張穎穎合照真相。（取材自微博）

張蘭還原與張穎穎合照真相：被心機綠茶婊給利用

2022-09-30 00:00

超人氣

更多 >
Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入

Trader Joe's秋季限定 哪些值得買 哪些誤區勿入
「米粉」出逃 小米手機怎麼了？

「米粉」出逃 小米手機怎麼了？
富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方

富比世：中國遭遇重大金融危機 北京不作為、卸責地方
世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢

世說新聞／華人瘋團購大閘蟹 小心坐牢
颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子

颶風「水淹半層樓高」…她家沒進水 網狂問落地窗牌子