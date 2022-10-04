香港唯一回收商不獲續約 鍾楚紅現身力挺

鍾楚紅指到訪「喵坊Mil Mill」，令她認識很多廢紙回收的知識及技術。（取材自Instagram）

位於元朗工業邨的「喵坊Mil Mill」，是香港 唯一一間可處理紙包飲品盒及雜誌封面等夾層包裝紙的回收商，不過該公司接到業主科技園公司通知不再續租。消息傳出後引起各界關注，一向是環保先鋒的鍾楚紅（紅姑），亦親身到喵坊參觀。

香港01報導，對環保不遺餘力的鍾楚紅，自1990年初已協助和參與不同類型的環保活動，從改善空氣污染、節約能源從而減低溫 室效應、減塑和自備購物袋、植樹、保護紅樹林從而保護海洋。一直被綠色團體所啟發，讓紅姑認識到活在地球上的每一個人也有責任去保護和珍惜腳下的家園。

紅姑說：「當年市民環保意識不高，連BYOB都要呼籲，直至今日好多香港人都會自備購物袋，市民意識有所提升，可惜這麼多年後，政府政策步伐依然緩慢及非常落後，往往都要民間團體及個人苦苦推動。」