我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美生活水準最貴 聖荷西家庭每月生活成本3248元

企圖重演2016年手法 FBI：中俄網攻散布期中選舉假消息

51歲黎姿曬露肩照不減少女感 獨門3招保持體態美

娛樂新聞組／綜合報導
黎姿穿上露肩晚裝，大曬香肩，仍流露出幾分少女感。（取材自Instagram）
黎姿穿上露肩晚裝，大曬香肩，仍流露出幾分少女感。（取材自Instagram）

現年51歲的香港凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）日前與家人度過生日，並分享多張慶生照，被一眾網民大讚她凍齡有術，保養得宜。

香港01報導，黎姿日前與弟弟黎嬰等家人共度她的51歲生日，她穿上露肩晚裝，大曬香肩，仍流露出幾分少女感，完全看不出已經是51歲。

黎姿自出道以來就氣質出眾，與富商馬廷強結婚後便淡出幕前，更由娛樂圈轉行發展醫學美容，創業成為商界女強人。近年的黎姿過著無憂無慮的富裕生活，養尊處優，渾身散發優雅的貴婦氣質。

黎姿就曾於社交平台分享自己保持體態美的獨門三招。

黎姿表示，坐著拍照時上身挺直，將雙腿合起來向左或右傾斜疊放，讓雙腿在視覺上看起來更修長。同時，手亦可放身後，拉長身體比例，輕鬆拍出長腿美照。但女生要謹記不能長期翹腳久坐，以免影響脊椎。

如果上班、上學時經常保持翹腳坐姿，長期下來脊椎會彎曲變成S形，因此黎姿建議，日常坐的時候上身要坐直，雙腿平放不要翹腳，打開胸膛，脖子亦要拉高，雙腿與身體呈90度垂直平放，當習慣這個坐姿後，不論做什麼都會有一種很優雅的感覺。

黎姿指，站起來的時候要繼續提醒自己要打開胸膛，肺部要張開，深呼吸，幻想自己的肩膀很闊、脖子很長、自己很高，整個身體就會呈現一種很優美的狀態。同時，要緊記挺胸收腹，如果穿一些較貼身的裙子，線條就會自然流露出來，站著的時候便會十分優美。

香港 醫學

上一則

小丑女、名模好友遭狗仔狂拍 緊急跳車險出車禍

下一則

劉引商追思會 許瑋甯送花悼念「奶奶一路好走」

延伸閱讀

7位玫瑰公主揭曉 無華裔少女

7位玫瑰公主揭曉 無華裔少女
禁止墮胎州法影響 幼年型類風濕性關節炎用藥遭拒

禁止墮胎州法影響 幼年型類風濕性關節炎用藥遭拒
「甜妹收割機」陳哲遠開撩沈月 霸總上身網嗨翻

「甜妹收割機」陳哲遠開撩沈月 霸總上身網嗨翻
為偕友蹺家 12歲少女預謀弒父

為偕友蹺家 12歲少女預謀弒父

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
8歲金銘可愛模樣。（取材自微博）

8歲當瓊瑤女郎 「小婉君」42歲近照曝光網驚呆

2022-10-02 23:12
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46
曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。（取材自Instagram）

69歲曾志偉親吻26歲大馬辣模 女方被稱「一啜成名」

2022-10-02 04:29

超人氣

更多 >
美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成

美元大漲 華人藉匯差買房 半年賺2成
吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米

吃什麼顏色的米最健康 答案竟然不是糙米
想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了

想不想被併入俄？馬斯克推文公投惹議 澤倫斯基說話了
威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關

威廉與哈利兄弟情再也回不去的癥結 原來卡在這一關
民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票

民主黨在內華達州看到噩夢情境上演：拉丁裔選民不投票