51歲黎姿曬露肩照不減少女感 獨門3招保持體態美

黎姿穿上露肩晚裝，大曬香肩，仍流露出幾分少女感。（取材自Instagram）

現年51歲的香港 凍齡女神黎姿（現名：馬黎珈而）日前與家人度過生日，並分享多張慶生照，被一眾網民大讚她凍齡有術，保養得宜。

香港01報導，黎姿日前與弟弟黎嬰等家人共度她的51歲生日，她穿上露肩晚裝，大曬香肩，仍流露出幾分少女感，完全看不出已經是51歲。

黎姿自出道以來就氣質出眾，與富商馬廷強結婚後便淡出幕前，更由娛樂圈轉行發展醫學 美容，創業成為商界女強人。近年的黎姿過著無憂無慮的富裕生活，養尊處優，渾身散發優雅的貴婦氣質。

黎姿就曾於社交平台分享自己保持體態美的獨門三招。

黎姿表示，坐著拍照時上身挺直，將雙腿合起來向左或右傾斜疊放，讓雙腿在視覺上看起來更修長。同時，手亦可放身後，拉長身體比例，輕鬆拍出長腿美照。但女生要謹記不能長期翹腳久坐，以免影響脊椎。

如果上班、上學時經常保持翹腳坐姿，長期下來脊椎會彎曲變成S形，因此黎姿建議，日常坐的時候上身要坐直，雙腿平放不要翹腳，打開胸膛，脖子亦要拉高，雙腿與身體呈90度垂直平放，當習慣這個坐姿後，不論做什麼都會有一種很優雅的感覺。

黎姿指，站起來的時候要繼續提醒自己要打開胸膛，肺部要張開，深呼吸，幻想自己的肩膀很闊、脖子很長、自己很高，整個身體就會呈現一種很優美的狀態。同時，要緊記挺胸收腹，如果穿一些較貼身的裙子，線條就會自然流露出來，站著的時候便會十分優美。