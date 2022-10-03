曾志偉吻26歲辣模惹爭議 超嗨畫面曝

曾志偉（左）在黎峇菈的生日會上當眾獻吻。(取材自Instagram)

香港 娛樂圈大哥大 曾志偉交遊廣闊，現在擔任TVB總經理更因職務之便，和不同年齡層的藝人都有接觸，日前他出席了26歲、來自馬來西亞的辣模黎峇菈生日會，不但與其他來賓一起大唱生日快樂歌，一起拍手同樂，最後更走到壽星的面前主動獻吻，幾乎要雙唇相接，黎峇菈因此成了媒體爭相起底的目標，被形容是「一啜成名」。

港媒報導指出，曾志偉在爆出該事件後，出席「星夢傳奇2」決賽，又被記者問到親吻小模黎峇菈的事件，他毫不閃躲，並直率回應這根本不算是大事，並說當天原本是跟朋友聚餐，結果有人邀他過去跟壽星說生日快樂，他就過去唱了生日快樂歌，再加上送「birthday kiss」也是很正常的事，這就只是禮貌，而且他並不認識黎峇菈，私下並無互動。

黎峇菈則是繼續擺出遊玩照片，心情不受影響，她還在社群網站 上發文感謝曾志偉前來參加自己的慶生會，寫道：「今年和獎門人（曾志偉）一同吹蠟燭，祝我生日快樂，今年的願望是世界和平，沒有仇恨。」