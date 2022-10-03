「甜妹收割機」陳哲遠開撩沈月 霸總上身網嗨翻

沈月搭檔「甜妹收割機」陳哲遠演出新劇，被讚很有CP感。(取材自微博)

陸劇「我的反派男友」，由「中國版杉菜」沈月搭檔「甜妹收割機」陳哲遠，兩個人在劇中第一集就開撩，看得粉絲直呼超過癮，「這個反派我可以」「第一集就很有CP感」，成功製造話題，也讓該劇第二集預告瞬間衝上微博 熱搜。

鏡周刊報導，「我的反派男友」講述一個練鐵餅的體育系少女南星（沈月飾演），她寫的武俠網路小說 反派人物蕭無敵（陳哲遠飾演）意外穿越到她的世界，只因她許願想要談一段刻骨銘心的愛情。

陳哲遠發現自己可能是被沈月帶來現代，強行住進女方家、睡她床，當沈月要他別靠近，陳哲遠壁咚貼近用威脅語氣問，「你看我這個樣子，像是那種講禮數的古人嗎？」陳哲遠還用命令口吻狂點外送、要求沈月服侍他洗泡泡浴，傲嬌性格根本「霸總」上身，但總是在女方陷入窘境時被召喚，就連沈月許願陳哲遠幫忙擦嘴他也不得不現身，被稱是「戀愛版西遊記」，不寵妻就緊箍咒伺候。

據報導，陳哲遠近期先後與趙露思、吳宣儀、徐夢潔、李蘭迪等甜美系女神搭擋，這次又與沈月組CP，被網友封為「甜妹收割機」。