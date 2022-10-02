我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1人前門按鈴 2人闖後院…金山老婦遭掐脖毆打搶光積蓄

加州將中國農曆新年定為法定節假日 可休假8小時

微博紀錄露餡 Angelababy仍關注黃曉明

記者陳建嘉／綜合報導
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。(取材自微博)
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。(取材自微博)

黃曉明Angelababy（楊穎）1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，近日更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，最近微博推出新功能，可以瀏覽不同帳號近期瀏覽過的其他帳號超話(超級話題)紀錄，許多明星紅人的瀏覽紀錄，有網友指出Baby最近參與的超話，有黃曉明的紀錄，不免感慨「她好愛他」。

微博網友發現，Baby最近參與的超話中，有黃曉明的紀錄，在2016年12月30日加入，且是「LV3明教布衣」（超話粉絲等級），不過在男方的記錄中，卻沒有Angelababy的痕跡，讓網友表示「虐到了…，一個看過對方超話，一個從來沒看過，超話等級3」，但也有網友補充，表示這是很久以前的紀錄了，看過就會一直顯示，「Baby關注的綜藝節目（『跨次元新星』）是兩年前的了哦，黃曉明的超話在下面，說明更是兩年前的了」。

黃曉明與Angelababy於2015年結婚，2017年生下一子「小海綿」，婚姻期間他們共享各種商業資源，如今爆出他們已切割事業，算是畫清界線。

Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。(取材自微博)
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。(取材自微博)

黃曉明 Angelababy 微博

上一則

小布約會辣模艾蜜莉瑞特考斯基 裘莉絲毫不在乎

下一則

貝克漢家終和解 兒、媳巴黎時裝周挺貝嫂

延伸閱讀

baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」

baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」
黃曉明退位 網友拱張翰登「油膩王」

黃曉明退位 網友拱張翰登「油膩王」
王心凌「浪姐」翻紅 將登央視春晚？名單中還有他們

王心凌「浪姐」翻紅 將登央視春晚？名單中還有他們
要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

要求真面目…中國電視劇禁用整容藝人 黃曉明、楊冪被點名

熱門新聞

具俊曄(右)與大S再度相見抱緊到差點讓老婆骨折。圖／VOGUE提供

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

2022-09-30 08:57
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
具俊曄和大S婚後甜蜜蜜，不時上演公主抱。（取材自Instagram）

具俊曄寵大S 小S說溜嘴：到哪兒都公主抱

2022-09-29 02:19
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34
大S(左)坦言20年不換電話號碼都是為了具俊曄。（圖：VOGUE提供）

大S公開「20年不換電話號碼」原因 具俊曄來電悲喜交加

2022-09-30 21:46

超人氣

更多 >
廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀

廣東高校廁所「活春宮」 學生圍觀「吃瓜」 網罵：後生可畏呀
網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁

網曬物理學家楊振寧百歲宴影片 小54歲妻陪身旁
宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩

宮鬥上演？英媒：卡蜜拉欺負威廉、凱特的小孩
英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國

英國物理期刊撤900篇假論文 半數來自這國
紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀

紐約法拉盛緬街凌晨爆二級大火 中藥材、水果盡燒毀