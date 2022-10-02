曝曾半年沒收入 鄧紫棋驚吐「我是不是可以去死」

鄧紫棋接受專訪，談到這些年來的心境變化。(圖：華納提供)

鄧紫棋 推出新專輯「啓示錄」，近日接受「Billboard」專訪，她笑說先前為了專輯閉關半年，事後驚覺那陣子「一分錢都沒賺過」，直到回頭看到帳單，發覺自己不停在花錢，瞬間感覺當時的自己其實蠻有勇氣的。

鄧紫棋表示， 這幾年因為大環境，腳步慢了下來，也常陷入對自身意義的思考，近年更養成了每天祈禱的習慣，15、16歲時，她覺得當歌手就是人生目標，「當上歌手後，又期盼去紅館開演唱會，但隨著一步步達到目標，卻越是覺得『成功』並不是終點，若沒有意識到自己生命的意義，成功不過是一個個『目標』，對人生沒有什麼真正的價值。」

她更說甚至在兩年前想過：「如果我的人生意義只是用音樂為大家帶來動力，那有一天退休 ，我是不是可以直接去『死』了？」直到現在，她說自己是「為愛而生」，一切出於愛，這就是所有事情的意義，因此透過這張專輯，鄧紫棋希望也能為大家帶來溫暖。