baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」

Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。（取材自微博）

黃曉明 與Angelababy 楊穎1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，近日更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，最近微博推出新功能，可以瀏覽不同帳號近期瀏覽過的其他帳號超話(超級話題)紀錄，許多明星紅人的瀏覽紀錄，有網友指出baby最近參與的超話，有黃曉明的紀錄，不免感慨「她好愛他」。

微博網友發現，baby最近參與的超話中，有黃曉明的紀錄，在2016年12月30日加入，且是「LV3明教布衣」（超話粉絲等級），不過在男方的記錄中，卻沒有Angelababy的痕跡，讓網友表示「虐到了…一個看過對方超話，一個從來沒看過，超話等級3」，但也有網友補充，表示這是很久以前的記錄，看過就會一直顯示，「baby關注的綜藝節目（『跨次元新星』）是兩年前的了哦，黃曉明的超話在下面，說明更是兩年前的了」。