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baby仍關注黃曉明微博 留下紀錄？網友嘆「她好愛他」

記者陳建嘉／即時報導
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。（取材自微博）
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。（取材自微博）

黃曉明Angelababy楊穎1月底宣布結束7年婚姻，除了感情上的分開，近日更傳出黃曉明已退出Angelababy公司的大股東身分，陸媒更捕風捉影兩人情斷原因，最近微博推出新功能，可以瀏覽不同帳號近期瀏覽過的其他帳號超話(超級話題)紀錄，許多明星紅人的瀏覽紀錄，有網友指出baby最近參與的超話，有黃曉明的紀錄，不免感慨「她好愛他」。

微博網友發現，baby最近參與的超話中，有黃曉明的紀錄，在2016年12月30日加入，且是「LV3明教布衣」（超話粉絲等級），不過在男方的記錄中，卻沒有Angelababy的痕跡，讓網友表示「虐到了…一個看過對方超話，一個從來沒看過，超話等級3」，但也有網友補充，表示這是很久以前的記錄，看過就會一直顯示，「baby關注的綜藝節目（『跨次元新星』）是兩年前的了哦，黃曉明的超話在下面，說明更是兩年前的了」。

黃曉明與Angelababy於2015年結婚，2017年生下一子「小海綿」，婚姻期間他們共享各種商業資源，Angelababy在2015年成立了AB Capital，投資合作項目為跨境電商、果蔬汁品牌等，該公司背後主要股東為「寧波星鎏」股權投資中心，而黃曉明則是「寧波星鎏」的最大股東，如今爆出他們已切割事業，算是劃清界線。

黃曉明、angelababy已離婚。（取材自微博）
黃曉明、angelababy已離婚。（取材自微博）
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。圖／摘自微博
Angelababy被發現仍在關注黃曉明的超話。圖／摘自微博

黃曉明 Angelababy 投資

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