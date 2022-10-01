張智霖「披哥」舞台告白袁詠儀 補她感人婚禮

張智霖（左）與袁詠儀在節目中再辦婚禮。（取材自微博）

港星張智霖與袁詠儀是演藝圈神仙眷侶，而張智霖最近參加節目「披荊斬棘的哥哥」第2季，在三公舞台帶來感人表演，不只當場告白袁詠儀，兩人更在台上穿著婚紗合體，讓全場嗨翻。

張智霖和范世錡、張雲龍、Mike帶來蘇打綠的名曲「無與倫比的美麗」，四人以白西裝登台，唱到中段時，張智霖突然告白說：「袁詠儀！妳就是我心中無與倫比的美麗！」，而舞台走道另一段一亮燈，正是穿著婚紗、拿著捧花的袁詠儀。只見袁詠儀眼眶泛淚，張智霖更奔向老婆，哽咽唱著「我知道妳是世界上無與倫比的美麗」，然後掏出戒指為袁詠儀戴上，擁抱親吻。

事實上，張智霖與袁詠儀當初結婚時並沒有辦儀式，也沒拍婚紗，夫妻早前曾在綜藝中補拍婚紗照，這次登台，張智霖則補給老婆一個讓人印象深刻又感人的婚禮。

這場表演不僅台下上千觀眾嗨翻，一群看表演的哥哥們也相當激動。網友則直呼：「真的太感動了」、「反覆看好多遍」、「看歌唱節目竟看到哭」。

另據香港 01報導， 排練前，張智霖和隊友講起舞台設計的故事。他透露，袁詠儀自港姐出道、奪下影后，而後嫁給自己，「我覺得是一種降維」，表示當年兩人沒有辦婚禮、拍照，相當委屈袁詠儀。