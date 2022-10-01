湯唯「分手」成韓電影獎首位外籍影后 中韓文致謝

湯唯在「分手的決心」表現精湛。（取材自推特）

女星湯唯主演電影 「分手的決心」將代表南韓 角逐奧斯卡最佳外語片，近日先傳捷報，在南韓第27屆「春史電影獎」斬獲最佳女主角獎。

「分手的決心」被稱為今年最浪漫的南韓電影，導演 朴贊郁憑本片在坎城影展第三度奪獎。在日前舉辦的春史電影獎上，該片一舉拿下最佳導演、最佳男主角與最佳女主角三項，成為本屆最大贏家。

湯唯因為在中國無法親自出席，以影片表達得獎喜悅，她以中文夾雜韓文感謝朴贊郁導演和丁瑞慶編劇選擇自己，也感謝男主角朴海日與工作人員，祝福大家健康平安。湯唯是春史電影獎首位獲得最佳女主角的外籍演員，南韓網友也一致好評，認為實至名歸。

湯唯主演電影「分手的決心」，將代表南韓角逐奧斯卡最佳外語片。（中新社）

獲得最佳男主角的朴海日則表示，2003年拿到春史最佳新人獎的他，在20年後能獲得最佳男主角的肯定，意義非常重大。

「犯罪都市2」則拿下最佳男配角、最佳新導演和最佳人氣電影獎。由歌壇跨界戲劇圈的IU（李知恩）以「嬰兒轉運站」的演出抱走最佳女新人，卻因為被列為密切接觸者無法親自出席領獎，以錄音向大家道謝。

她解釋自己為了出席春史電影獎，三周前已經把禮服都打點好，沒想到必須居家隔離，「本來嘗試用手機自拍，但拍完發現看起來很沒有誠意的樣子，只能用聲音向大家表達得獎的喜悅，和無法親自到場的歉意。」

春史電影獎是為紀念南韓電影的創始人羅雲奎先生（雅號春史），而從1990年開始舉行的電影獎，由南韓電影導演協會承辦。