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梁朝偉私約日本男神 60歲皺紋顯熟男魅力

娛樂新聞組／綜合報導
妻木夫聰日前上傳和梁朝偉合照，快60歲的梁朝偉滿臉皺紋。（取材自Instagram）
妻木夫聰日前上傳和梁朝偉合照，快60歲的梁朝偉滿臉皺紋。（取材自Instagram）

香港影帝梁朝偉在亞洲影壇有非凡成就，是許多知名人士的偶像。今年4月日本男神妻木夫聰就曾曬出兩人同框照，追星成功的興奮之情完全流露；時隔5個月，妻木夫聰再度上傳和梁朝偉並肩合照，曝光60歲梁朝偉的真實樣貌，雖難掩皺紋，仍流露成熟男人味。

梁朝偉今年6月滿60歲後，戲劇作品沒減少，有多部電影待上映，外界都相當好奇他的近況。近日妻木夫聰突然在Instagram發文，上傳同框梁朝偉的黑白照，寫下「再會、reunion、重逢」，且標記「#tonyleung」，分享和偶像私下聚會畫面，從畫面中看出他有多滿足。

梁朝偉今年4月才和妻木夫聰聚會。(（取材自Instagram）
梁朝偉今年4月才和妻木夫聰聚會。(（取材自Instagram）

此外，他還分享一張兩人梁朝偉喝下午茶的近照，進一步曝光兩人近況。只見當天梁朝偉身穿卡其色襯衣，搭配休閒褲；有別於4月的照片，梁朝偉頭髮長了一點，笑起來臉上布滿皺紋，還能夠看到老年斑，有種歷經歲月的滄桑感。

演員妻夫木聰在社交平台曬出與梁朝偉喝下午茶的近照。（取材自Instagram）
演員妻夫木聰在社交平台曬出與梁朝偉喝下午茶的近照。（取材自Instagram）

不過，卻掩蓋不住他成熟男人魅力，黑白濾鏡中也自帶巨星光環；許多影迷被梁朝偉60歲真實狀態驚呆，覺得他越老越有魅力，相當期待他之後新作品。

妻夫木聰則穿著白襯衣，一頭烏黑濃密的頭髮，狀態還是挺不錯的。妻夫木聰似乎瘦了一些，他與梁朝偉手挽手合影，兩人都面帶著笑容。據悉，梁朝偉不懂日文，而妻夫木聰不會中文，所以兩人只能用英文溝通，但仍然相談甚歡，滿臉笑容。

梁朝偉 電影 香港

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