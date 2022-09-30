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中國拒用塑膠臉藝人 名醫點破「問題關鍵」在這

記者李姿瑩／台北即時報導
Angelababy長年擺脫不了整形話題。（取材自微博）
Angelababy長年擺脫不了整形話題。（取材自微博）

中國為了推動影視行業健康發展，發布了「五不政策」，其中一項「不可起用整容藝人」，立刻在網路上引發熱議，不少人聯想到張雨綺、Angelababy和王一博，推測未來他們會大量減少演戲邀約。

不過被點名的三位藝人，早就澄清自己絕無後天加工。Angelababy本人曾嚴正否認整形，但日益精進的五官讓她整形傳聞不斷，網友不停放出對比照，認定她有加工變臉。只是網友對於政策限令看法兩極，認為此政策「沒必要」、「整形也不違法」，但也有網友表示「拒看矽膠臉演員」，更有人質疑要如何鑑定整形與否？藝人們又要如何在整形和微整形之間取捨，讓自己變美的同時又不露痕跡？

業界人士點出，限令中點到的「塑膠味」才是關鍵重點，也就是不能過度「蛇精化」，如納美人高鼻和錐子下巴等。法喬醫美診所總院長邱浚彥表示，鼻子常常是想要變美、變帥者的改變重點。目前常見的隆鼻植入物眾多，安全性跟風險都不同，如果希望術後能有「渾然天成」的感覺，多半會選擇自體肋骨隆鼻，這也是目前最熱門的手術。因為這個手術是靠肋軟骨雕塑出適合的厚度，增高鼻樑及鼻頭，符合五官比例，能精雕鼻頭，又能塑造自然好看的整體線條，術後感染的機率也極低，只要乖乖配合醫囑，待三個月穩定之後，維持的效果會比傳統矽膠隆鼻來的持久。

邱浚彥也建議，如果只是對目前的鼻型不滿意，想要讓鼻型更好看，也可以使用其他植入物去改善即可，像是假設只對鼻頭的形狀或高度、角度不滿意，就可以只針對鼻頭的部份去調整，一般鼻頭常使用的材料就是耳軟骨，耳軟骨的支撐力雖然不比肋軟骨好，但只要材料足夠，一樣可以針對鼻頭的方面去塑型。

因為看到中國最新的限令，邱浚彥感嘆，不少想做隆鼻手術的人，都有「花錢就要墊很高、很挺」的迷思，但美鼻真的不一定是高挺就好，也有所謂「黃金比例」，和五官的協調性同樣影響到美感。大家普遍認為的帥哥美女，鼻子通常會接近完美比例，也就是鼻背線與臉的角度為30到40度，鼻尖、嘴巴為一直線到下巴。他建議民眾如果想要有看起來自然又漂亮的鼻子，術前應做好功課，與專業的醫師一起評估，術後照護好傷口，並保持作息正常，有狀況盡速就醫。

王一博現在是當紅炸子雞。（取材自微博）
王一博現在是當紅炸子雞。（取材自微博）
張雨綺已經否認自己是人工美女。（取材自微博）
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邱浚彥醫師是整鼻權威。（圖／法喬醫美診所提供）
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手術 Angelababy 雕塑

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