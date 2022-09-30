竇靖童深V皮衣巴黎看秀 王菲評愛女時尚：嘖嘖
天后王菲愛女竇靖童受邀到巴黎時裝周看秀，當天身穿一身黑衣亮相，有時尚博主把竇靖童穿搭傳給王菲看，王菲只回2字「嘖嘖」，網友被王菲真實反應笑歪。
綜合媒體報導，25歲竇靖童是王菲和搖滾樂手竇唯的女兒，在王菲和竇唯離婚後跟在媽媽身邊長大，承襲超強音樂實力外，性格也一樣酷到不行，母女之間互動也常常引起討論。
竇靖童近年除了在音樂領域展現天賦外，也跨足戲劇圈，近日更受邀到巴黎時裝周看秀，越來越有明星氣場。有時尚博主分享竇靖童在巴黎看秀穿搭，她穿著深V黑皮衣，鎖骨下身材若隱若現，活脫是個有個性的酷妹。
據報導，有時尚博主把竇靖童看秀造型傳給王菲，並在文下曬出和王菲的對話截圖，稱「我菲已簡評」，照片中王菲只回兩字「嘖嘖」；大票粉絲被王菲反應笑歪，「母女就是母女，回覆很real」、「這樣的媽媽好酷」。
不少人覺得竇靖童散發王菲的神韻，亦有人認為竇靖童「鼻子是王菲，其他全竇唯」，還有網友認為竇靖童五官似劉嘉玲和那英。
王菲1996年懷竇靖童後，便飛到北京和竇唯結婚，但兩人婚姻卻在竇唯出軌攝影師後畫下句點，1996年6月離婚，竇靖童撫養權歸王菲；據悉，竇靖童的名字取自竇唯與王靖雯（王菲之前藝名）的結合，王菲曾透露「靖」是平安的意思。
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