竇靖童深V皮衣巴黎看秀 王菲評愛女時尚：嘖嘖

王菲和女兒竇靖童。(取材自臉書)

天后王菲 愛女竇靖童受邀到巴黎時裝周看秀，當天身穿一身黑衣亮相，有時尚 博主把竇靖童穿搭傳給王菲看，王菲只回2字「嘖嘖」，網友被王菲真實反應笑歪。

綜合媒體報導，25歲竇靖童是王菲和搖滾樂手竇唯的女兒，在王菲和竇唯離婚後跟在媽媽身邊長大，承襲超強音樂實力外，性格也一樣酷到不行，母女之間互動也常常引起討論。

竇靖童近年除了在音樂領域展現天賦外，也跨足戲劇圈，近日更受邀到巴黎時裝周看秀，越來越有明星氣場。有時尚博主分享竇靖童在巴黎看秀穿搭，她穿著深V黑皮衣，鎖骨下身材若隱若現，活脫是個有個性的酷妹。

據報導，有時尚博主把竇靖童看秀造型傳給王菲，並在文下曬出和王菲的對話截圖，稱「我菲已簡評」，照片中王菲只回兩字「嘖嘖」；大票粉絲被王菲反應笑歪，「母女就是母女，回覆很real」、「這樣的媽媽好酷」。

不少人覺得竇靖童散發王菲的神韻，亦有人認為竇靖童「鼻子是王菲，其他全竇唯」，還有網友認為竇靖童五官似劉嘉玲和那英。