我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊恩破壞力驚人 拜登：佛州遭遇過的「最致命颶風」

拜登講錯話隔1天 賀錦麗口誤美國跟「北韓共和國」結盟

竇靖童深V皮衣巴黎看秀 王菲評愛女時尚：嘖嘖

娛樂新聞組╱綜合報導
王菲和女兒竇靖童。(取材自臉書)
王菲和女兒竇靖童。(取材自臉書)

天后王菲愛女竇靖童受邀到巴黎時裝周看秀，當天身穿一身黑衣亮相，有時尚博主把竇靖童穿搭傳給王菲看，王菲只回2字「嘖嘖」，網友被王菲真實反應笑歪。

綜合媒體報導，25歲竇靖童是王菲和搖滾樂手竇唯的女兒，在王菲和竇唯離婚後跟在媽媽身邊長大，承襲超強音樂實力外，性格也一樣酷到不行，母女之間互動也常常引起討論。

竇靖童近年除了在音樂領域展現天賦外，也跨足戲劇圈，近日更受邀到巴黎時裝周看秀，越來越有明星氣場。有時尚博主分享竇靖童在巴黎看秀穿搭，她穿著深V黑皮衣，鎖骨下身材若隱若現，活脫是個有個性的酷妹。

據報導，有時尚博主把竇靖童看秀造型傳給王菲，並在文下曬出和王菲的對話截圖，稱「我菲已簡評」，照片中王菲只回兩字「嘖嘖」；大票粉絲被王菲反應笑歪，「母女就是母女，回覆很real」、「這樣的媽媽好酷」。

不少人覺得竇靖童散發王菲的神韻，亦有人認為竇靖童「鼻子是王菲，其他全竇唯」，還有網友認為竇靖童五官似劉嘉玲和那英。

王菲1996年懷竇靖童後，便飛到北京和竇唯結婚，但兩人婚姻卻在竇唯出軌攝影師後畫下句點，1996年6月離婚，竇靖童撫養權歸王菲；據悉，竇靖童的名字取自竇唯與王靖雯（王菲之前藝名）的結合，王菲曾透露「靖」是平安的意思。

竇靖童一身深V皮衣在巴黎看時裝秀。(取材自微博)
竇靖童一身深V皮衣在巴黎看時裝秀。(取材自微博)

王菲 時尚 北京

上一則

胡歌深夜曬開心比YA照 粉激動：要官宣結婚嗎？

下一則

吳慷仁總是「不正常」 強吻許瑋甯問：不舒服嗎？

延伸閱讀

巴黎旅行記

巴黎旅行記
金宇彬巴黎約會申敏兒 素顏甜蜜依偎全被拍

金宇彬巴黎約會申敏兒 素顏甜蜜依偎全被拍
永遠的巴黎

永遠的巴黎
王菲離婚真相曝光？傳因李亞鵬是「投資黑洞」

王菲離婚真相曝光？傳因李亞鵬是「投資黑洞」

熱門新聞

蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

2022-09-21 19:52
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
安琪莉娜裘莉（右）被揭用盡各種手段要搶走布萊德彼特。（路透資料照片）

裘莉再被揭真面目？狠心介入布珍婚姻 奪愛兼搏上位

2022-09-24 13:25

超人氣

更多 >
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書

獨／紐約華裔癌男小巷自裁 動脈多處刀口深 留中文遺書
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍
沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚

沒有退休儲蓄怎麼辦？專家說這樣做還不晚
颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有

颶風橫掃佛州 房車全在水中 倖存居民淚：失去一生所有