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洪金寶昔跳海逾10次 胡金銓竟只拍他影子

記者陳建嘉╱綜合報導
洪金寶回憶當年和導演胡金銓拍戲的點滴。(圖：華映提供)
洪金寶回憶當年和導演胡金銓拍戲的點滴。(圖：華映提供)

入圍第59屆金馬獎最佳紀錄片的「大俠胡金銓」，呈現胡金銓導演一生顛沛起伏的人生故事，國際動作巨星洪金寶也在片中受訪，回憶當年在他的電影跑龍套，從高處跳海一跳就是十幾次，讓他苦笑表示導演應該早點說。

胡金銓是華人影壇最早享譽世界的電影大導演之一，也是華人影壇於坎城影展獲獎的第一人，他的作品不但開創了武俠電影的獨特風格，李安、徐克、王童及吳宇森等導演的作品都受其影響。

洪金寶回憶剛出道時便在胡金銓電影中從龍套開始演出，他回憶胡金銓對畫面要求度極高，演出「忠烈圖」時，被要求要從高處跳海，他來來回回跳了好多次，最後導演竟只採用他影子往下墜的畫面，讓他笑說：「胡導演可以早點告訴我只是拍我的影子，我真的次次用盡全力啊！」

胡金銓對電影有著獨特的洞見和想法，像是不迷信用大明星演員，和他合作過的巨星徐楓和石雋，都是他從街頭發掘而來，石雋便是因為胡金銓見他長得像古人，一路追著說服他加入「龍門客棧」演出，這一追也追出了兩人延續40多年的師徒之情。

而徐楓以「俠女」成為銀幕女俠的代表人物，冷峻眼神成為她的招牌表情，更成為作品無數的台灣代表性女演員。兩人都是以素人身份被胡金銓相中，一躍成為銀幕巨星，也證明胡金銓的慧眼。

石雋在「大俠胡金銓」中重返當年電影拍攝地。(圖：華映提供)
石雋在「大俠胡金銓」中重返當年電影拍攝地。(圖：華映提供)

導演 電影 華人

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