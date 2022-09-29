我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

巴拉圭籲台投資10億穩邦交 人民需「實實在在的好處」

白鹿零片酬搶演「長月燼明」女一？ 于正駁斥

娛樂新聞組／綜合報導
白鹿被爆為了搶「長月燼明」女一，零片酬演出。（取材自微博）
白鹿被爆為了搶「長月燼明」女一，零片酬演出。（取材自微博）

女星白鹿人紅是非多，繼日前被爆和「蒼蘭訣」男二張凌赫秘戀，如今又傳出和流量男星羅雲熙雙方粉絲互撕事件。羅雲熙粉絲轟她為了搶「長月燼明」女一，不僅零片酬演出，苦心栽培她的于正更倒貼6000萬人民幣。對此，于正嚴正駁斥。

羅雲熙和白鹿二搭演出「長月燼明」。（取材自微博）
羅雲熙和白鹿二搭演出「長月燼明」。（取材自微博）

綜合媒體報導，最近白鹿和新晉男神張凌赫合作「寧安如夢」，爆出姐弟戀，兩人至今未出面闢謠。有網友分析，若否認戀情，恐讓「寧安如夢」CP感暴跌，但若承認，又害得兩人後續拍攝新戲難營造新CP。但此舉引發羅雲熙粉絲不滿，怒轟白鹿當初搶演「長月燼明」花招百出，不僅願意零片酬演出，更帶著于正御用的美術團隊進劇組，如今爆出和張凌赫的戀情，根本就是直接毀了「長月燼明」的CP感。

對此，于正日昨曬出與「長月燼明」出品方獺獺文化王總的聊天紀錄，再次闢謠白鹿零片酬出演、帶美術團隊才能進組的傳聞。他表示：「一部劇花巨資打造，演員是招商的唯一籌碼，怎麼可能為了美術而用一個演員？智商呢？為了讓我們上某部劇，從平台到製作方下了多少功夫，製片方心裡很清楚。」隨後，他在評論區曬出與白鹿經紀人的聊天紀錄，表示要起訴造謠者，「絕不姑息，絕不心軟，該賠錢的就賠錢，該道歉的就道歉。」

于正稱是「長月燼明」製片人提出要用自己的美術團隊，看在白鹿的面子上給他們用的，並按照市場價收了費用。

上一則

長跑7年 南宮珉下月娶模特兒女友 婚禮低調不公開

延伸閱讀

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人 至少數十多名員工失業

台灣蝦皮裁員 當天拿錢走人 至少數十多名員工失業
法拉盛如意珠寶Lina Mei YouTube團隊參加第20屆中美友好大遊行文化節

法拉盛如意珠寶Lina Mei YouTube團隊參加第20屆中美友好大遊行文化節
加州期中選舉公投案：「28號」資助美術音樂教育

加州期中選舉公投案：「28號」資助美術音樂教育
剛紅就祕戀？「蒼蘭訣」長珩仙君被拍到與女星連2晚過夜

剛紅就祕戀？「蒼蘭訣」長珩仙君被拍到與女星連2晚過夜

熱門新聞

梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

2022-09-21 19:52
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷