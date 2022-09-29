白鹿零片酬搶演「長月燼明」女一？ 于正駁斥

白鹿被爆為了搶「長月燼明」女一，零片酬演出。（取材自微博）

女星白鹿人紅是非多，繼日前被爆和「蒼蘭訣」男二張凌赫秘戀，如今又傳出和流量男星羅雲熙雙方粉絲互撕事件。羅雲熙粉絲轟她為了搶「長月燼明」女一，不僅零片酬演出，苦心栽培她的于正更倒貼6000萬人民幣。對此，于正嚴正駁斥。

羅雲熙和白鹿二搭演出「長月燼明」。（取材自微博）

綜合媒體報導，最近白鹿和新晉男神張凌赫合作「寧安如夢」，爆出姐弟戀，兩人至今未出面闢謠。有網友分析，若否認戀情，恐讓「寧安如夢」CP感暴跌，但若承認，又害得兩人後續拍攝新戲難營造新CP。但此舉引發羅雲熙粉絲不滿，怒轟白鹿當初搶演「長月燼明」花招百出，不僅願意零片酬演出，更帶著于正御用的美術團隊進劇組，如今爆出和張凌赫的戀情，根本就是直接毀了「長月燼明」的CP感。

對此，于正日昨曬出與「長月燼明」出品方獺獺文化王總的聊天紀錄，再次闢謠白鹿零片酬出演、帶美術團隊才能進組的傳聞。他表示：「一部劇花巨資打造，演員是招商的唯一籌碼，怎麼可能為了美術而用一個演員？智商呢？為了讓我們上某部劇，從平台到製作方下了多少功夫，製片方心裡很清楚。」隨後，他在評論區曬出與白鹿經紀人的聊天紀錄，表示要起訴造謠者，「絕不姑息，絕不心軟，該賠錢的就賠錢，該道歉的就道歉。」

于正稱是「長月燼明」製片人提出要用自己的美術團隊，看在白鹿的面子上給他們用的，並按照市場價收了費用。