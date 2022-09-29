周冬雨在北京公園違規摘桑葚 登熱搜

周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）

周冬雨此前才被曝光出疑似和當紅小生劉昊然戀愛，多次深夜回劉昊然家中，近日又被八卦 媒體曝光現身北京 某公園，在公園內採摘桑葚，疑似違反北京公園管理條例，一時間再登熱搜，引來無數網友的熱議。

周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，在媒體曬出的照片中，可以看見當天周冬雨現身在某樹下，旁邊還有一名女士，看上去年紀較大，不知道是不是周冬雨的親人，只見周冬雨身穿灰色衛衣，下身搭配黑色休閒褲，打扮得很悠閒，她正在樹下摘桑葚，看樣子很是開心。

當天她還戴著口罩 ，還將衣服上的帽子戴了起來，看樣子不想讓別人認出來，在摘完桑葚後，她和年長的女士走了，該女士手裡還似乎拿了一袋子桑葚，應該是兩人剛摘的，她還回頭望向這位女士，兩人看上去關係不一般，想來應該是母女吧。

該八卦媒體還曬出此前有北京市民因摘果子的不文明行為被政府處罰的視頻。

兩天後，周冬雨也在社交平台上曬出自己摘桑葚的照片，並配文稱：「你們摘掉桑葚。」而且在照片中周冬雨當天穿的衣服和媒體曝光的衣服一模一樣，場景看上去也是大致相同。

網友們紛紛出面調侃周冬雨，場面一度歡樂，甚至@劉昊然讓兩人一起去摘。