我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超強颶風伊恩襲來 全美單周「超過5000航班被取消」

北加屋崙校園大規模槍擊 6人中彈 4校封鎖

周冬雨在北京公園違規摘桑葚 登熱搜

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）
周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）

周冬雨此前才被曝光出疑似和當紅小生劉昊然戀愛，多次深夜回劉昊然家中，近日又被八卦媒體曝光現身北京某公園，在公園內採摘桑葚，疑似違反北京公園管理條例，一時間再登熱搜，引來無數網友的熱議。

周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）
周冬雨被爆在公園內採摘桑葚，而她本人也曾曬出摘桑葚照片。（取材自微博）

貓眼娛樂報導，在媒體曬出的照片中，可以看見當天周冬雨現身在某樹下，旁邊還有一名女士，看上去年紀較大，不知道是不是周冬雨的親人，只見周冬雨身穿灰色衛衣，下身搭配黑色休閒褲，打扮得很悠閒，她正在樹下摘桑葚，看樣子很是開心。

當天她還戴著口罩，還將衣服上的帽子戴了起來，看樣子不想讓別人認出來，在摘完桑葚後，她和年長的女士走了，該女士手裡還似乎拿了一袋子桑葚，應該是兩人剛摘的，她還回頭望向這位女士，兩人看上去關係不一般，想來應該是母女吧。

該八卦媒體還曬出此前有北京市民因摘果子的不文明行為被政府處罰的視頻。

兩天後，周冬雨也在社交平台上曬出自己摘桑葚的照片，並配文稱：「你們摘掉桑葚。」而且在照片中周冬雨當天穿的衣服和媒體曝光的衣服一模一樣，場景看上去也是大致相同。

網友們紛紛出面調侃周冬雨，場面一度歡樂，甚至@劉昊然讓兩人一起去摘。

北京 八卦 口罩

上一則

恐怖片根本是家庭事業 凱文貝肯女兒從小就迷

下一則

和圈外女友交往2年 韋禮安甜喊：我結婚了

延伸閱讀

賀錦麗批破壞國際秩序 北京反擊言而無信沒資格談秩序

賀錦麗批破壞國際秩序 北京反擊言而無信沒資格談秩序
破除謠言 習近平現身北京 外訪後首度亮相

破除謠言 習近平現身北京 外訪後首度亮相
中共20大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節

中共20大前加強防疫 北京再倡導少出北京、就地過節
周冬雨爆熱戀小5歲劉昊然 他「刷門禁卡」疑似同居

周冬雨爆熱戀小5歲劉昊然 他「刷門禁卡」疑似同居

熱門新聞

梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

2022-09-21 19:52
蕭淑慎自曝發現「驚人身世」。（取材自臉書）

蕭淑慎癌細胞轉移 突自揭「驚人身世」：46歲才知道

2022-09-26 01:57
林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。圖／摘自微博

林青霞現身大學講座 影迷大讚氣質高雅

2022-09-25 10:47
胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
Jennie日前在簽名會上被粉絲捕捉到哽咽的一幕。圖／摘自推特

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

2022-09-27 10:34

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智

研究發現：每天吃藍莓 可逆轉年長者失智
川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發

川普：第3次世界大戰可能在烏克蘭或台灣爆發
不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

不只電熱毯 中國還有一種「過冬神器」在歐洲搶手

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷

躲衣櫃被情人罵「那個沙皮狗」 周玉蔻情路超坎坷