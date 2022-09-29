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林青霞談港豪宅大火 第一時間「想衝去拍照」

娛樂新聞組／綜合報導
林青霞香港半山豪宅不久前發生火警。（取材自微博）
林青霞香港半山豪宅不久前發生火警。（取材自微博）

林青霞所持有的香港半山豪宅7月發生火警，當時據傳警消人員花了八小時才將火勢撲滅，幸好當時無人受傷。林青霞出席活動回想起當時火警情況，坦言第一時間想回現場拍照寫文章，豈料卻遭家人阻止。

噓！星聞報導，林青霞近日出席公開活動，談起7月時的火災，她透露當時看到火勢，第一時間抱著女兒說「我們應該要感恩沒有人受傷」，腦中突然出現想法，希望能將眼前事物記錄下來，甚至一度想衝去現場拍照。

林青霞表示：「然後我家裡人其實還挺防著我的，他們都不讓我去大屋拍照，如果他們讓我去大屋照的話，我就會帶攝影師去幫我拍一拍，然後寫文章」，笑說當時竟然想去現場拍照寫文章留念，可惜最後被家人阻止。

林青霞1994年嫁給香港富商邢李㷧，60歲生日時老公砸了約11億港幣（約1.4億美元），買下飛鵝山9、11號的豪宅，當林青霞生日禮物及兩人結婚20周年的紀念禮。被稱作「超級堡壘」的豪宅，由數棟獨立屋打通而成，占地千坪，屋內設施應有盡有，不僅有室內泳池、健身房、圖書室，屋頂還有網球場。

過去林青霞曾在微博分享豪宅照片，其中最引人注目的是843坪的大型戶外花園，有如大型生態保護區及植物園，更被拍到有仙鶴造訪。

香港 健身 植物園

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