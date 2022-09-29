李玟上「中國好聲音」突發飆 怒吼導演「公道嗎？」

李玟擔任「中國好聲音」導師，網上卻傳出她疑似質疑節目比賽規則而大聲向導演質問的影片。（取材自微博）

李玟擔任音樂節目「中國好聲音」導師，網上卻傳出她疑似質疑節目比賽規則，大聲向導演 質問的影片，引起熱議，不少網友表示李玟向來脾氣好，能讓她動怒看來節目組真的很不OK？網友覺得「節目有黑幕？」日昨李玟發文表示是誤會，已透過溝通解除誤會。

綜合媒體報導，視頻中，李玟情緒十分激動，怒罵節目組「瞎的！大家都在看！」並質問導演「請給我一個遊戲規則，為什麼73分有第二次機會，88.3沒有第二次機會？導演可以解釋一下嗎？」「這個公道嗎？你不說所有人都會說！」隨後李玟憤怒離場。

事情曝光後，不少網友都表示李玟「真性情」、「敢發聲質疑規則，一些女王行為」，網友們也開始紛紛譴責節目組，質疑節目是不是在明目張膽地在黑幕。

李玟日昨對此發文表示，參與「中國好聲音」被學員的努力打動，她全心投入導師工作，愛學員心切。而對於網上流傳她發火質問憤而離去，李玟表示：「經過導演組的耐心解釋與溝通，一切誤會都解除！」也喊話戰隊一直在一起，希望觀眾們期待學員們的超強發揮，大家一起加油。

對於這件事情，「好聲音」節目組目前並未做出任何解釋。

網友看到李玟回應，紛紛留言表示「最颯的女王」、「天后」、「CoCo最棒了，謝謝你的公正公平」、「你的努力敬業讓人敬佩」，也有網友關心她，表示好好保養你的嗓子啊」。