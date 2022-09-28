金城武產量低之謎 名導：要有電腦、有網路…才接戲

金城武近年作品產量極低，只要缺少三關鍵，就很難讓他點頭拍電影。（取材自豆瓣電影）

49歲男神金城武擁有帥氣的外貌和精湛的演技，近年作品量不多，導演 陳可辛最近上節目，大談與金城武合作多年的祕辛，並透露近年他「產量極低」的原因，只要缺少三關鍵，就很難讓他點頭拍電影 。

綜合媒體報導，陳可辛過去曾邀金城武拍攝「如果·愛」、「投名狀」、「武俠」、「喜歡．你」等電影，算是圈內和金城武合作次數算多的導演，陳可辛最近上ViuTV節目「導演‧門」談合作過的演員，直言金城武近年心不在拍電影工作上，過去曾邀約過金城武多次，但多被對方拒絕。

「他會用100個理由去推掉！」最少要花半年的時間，才有機會說服對方點頭。陳可辛直言，如果要請金城武拍電影必須要拿出恆心；而且男神接戲條件不少，例如片場不能「沒電腦」、「沒網路」、「距離太遠」，若脫離了金城武的舒適圈，就難讓他點頭，間接證實外界稱金城武是「宅男」的傳言。