劉德華61歲 「流浪地球2」公開造型送祝福

「流浪地球2」劇組向劉德華祝賀生日快樂。(取材自微博)

天王劉德華出道超過40年，作品無數，日前甫過61歲生日，其參與的電影 「流浪地球2」劇組特地釋出造型祝賀卡，為華仔慶生。

綜合媒體報導，「流浪地球2」中劉德華的造型首次曝光，身穿潛水服的他看起來神采奕奕，笑容滿面；另外，「潛行」劇組則發出一張劉德華西裝戴眼鏡的劇照，看起來紳士十足，非常的優雅。

「流浪地球2」目前定檔2023年大年初一，該片由郭帆導演 執導，吳京、劉德華和李雪健等大牌坐鎮。說起劉德華和「流浪地球」的緣分，其實很久以前就開始，當初「流浪地球」上映的時候，片尾致謝就有劉德華的名字，這回直接加盟，也算得上是娛樂圈的一段佳話。

電影「潛行」則是劉德華監製的一部作品，由劉德華、林家棟、彭于晏、劉雅瑟領銜主演，任達華特別出演，同樣將於2023上映。從陣容和激劇情方面來看，兩部作品都會是明年的重頭戲，非常令人期待。

而劉德華61歲生日當天，女星賈玲特地發博祝福，「華仔生日快樂，永遠17歲~」賈玲寫道：「偶像這個詞對我來說，代表我心裡的圖騰。你努力、認真、低調，對電影執著，喜歡你是因為你給我人生的指引。」有偶像作為榜樣力量，並肩前進的樣子真好。