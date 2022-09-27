挨轟公開性騷 張翰摸胸劇「東八區」播畢遭火速下架

張翰自編自製自演的「東八區的先生們」引起許多爭議。(取材自微博)

男星張翰主演並自編自製的「東八區的先生們」引起許多爭議，包括張翰疑似對女主角王曉晨伸鹹豬手摸胸、床戲刻意磨蹭，劇中還有許多物化、歧視 女性的台詞，豆瓣網上分數極低，如今慘遭各播放平台下架，目前平台上僅能搜尋到花絮。

綜合媒體報導，以「一起來看流星雨」出道的張翰，因演出多部偶像劇，在螢光幕前樹立霸道總裁形象，他的新劇「東八區的先生們」播出後，劇情遭台詞油膩、歧視女性等負評，部分男女主角的親密橋段如手摳女方內衣、伸手抓胸口等，更被批為「公開性騷 」，讓不少觀眾質疑為何能通過審查？

有網友說，「上次那個扯內衣帶的情節已經很離譜了，接著直接襲胸」、「摳內衣帶加鹹豬手，居然能過審？真是離大譜」。

隨著批評聲浪越來越高，雖然「東八區的先生們」已在19日播出大結局，但口碑網站「豆瓣」的評分卻跌到2.1，刷新陸劇最低分紀錄，網友甚至發現，結局播出後，各大影音平台已偷偷下架此劇，再也搜尋不到，所有演員也全數噤聲。