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挨轟公開性騷 張翰摸胸劇「東八區」播畢遭火速下架

娛樂新聞組╱綜合報導
張翰自編自製自演的「東八區的先生們」引起許多爭議。(取材自微博)
張翰自編自製自演的「東八區的先生們」引起許多爭議。(取材自微博)

男星張翰主演並自編自製的「東八區的先生們」引起許多爭議，包括張翰疑似對女主角王曉晨伸鹹豬手摸胸、床戲刻意磨蹭，劇中還有許多物化、歧視女性的台詞，豆瓣網上分數極低，如今慘遭各播放平台下架，目前平台上僅能搜尋到花絮。

綜合媒體報導，以「一起來看流星雨」出道的張翰，因演出多部偶像劇，在螢光幕前樹立霸道總裁形象，他的新劇「東八區的先生們」播出後，劇情遭台詞油膩、歧視女性等負評，部分男女主角的親密橋段如手摳女方內衣、伸手抓胸口等，更被批為「公開性騷」，讓不少觀眾質疑為何能通過審查？

有網友說，「上次那個扯內衣帶的情節已經很離譜了，接著直接襲胸」、「摳內衣帶加鹹豬手，居然能過審？真是離大譜」。

隨著批評聲浪越來越高，雖然「東八區的先生們」已在19日播出大結局，但口碑網站「豆瓣」的評分卻跌到2.1，刷新陸劇最低分紀錄，網友甚至發現，結局播出後，各大影音平台已偷偷下架此劇，再也搜尋不到，所有演員也全數噤聲。

還沒看到結局的觀眾紛紛抱怨「就這樣被下架了」、「我都還沒看到結局呢」、「下架總得給個理由吧」、「我真的是傻眼了」；不過大部分網友則認為「早該下架了，居然還播到結局」、「我才納悶當初到底怎麼過審核的」，引起兩派人馬論戰。

張翰(左)在劇中觸摸王曉晨的胸部引發撻伐，劇一播畢火速下架。(視頻截圖)
張翰(左)在劇中觸摸王曉晨的胸部引發撻伐，劇一播畢火速下架。(視頻截圖)

歧視 性騷

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