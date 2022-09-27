憂鬱症粉絲絕望留言 馬思純暖秒回感動網友

馬思純以過來人身分安慰憂鬱症粉絲。(取材自微博)

金馬影后馬思純近年為憂鬱症 、暴肥症所苦，休養一年多才透過電影 「斷橋」回歸，她近日在社群 平台收到一位粉絲的憂鬱留言，不捨表示「這些心態我都理解」，並表示「我來幫你，好嗎？」溫暖回覆感動許多網友。

綜合媒體報導，該名粉絲在留言中沮喪透露健康狀況很糟，幾乎睡不著、常常不吃東西，情緒也很壓抑，體重從43公斤掉到37公斤。雖然有好心人叫了救護車送他去醫院，但他自覺這樣太虧欠人家，也沒有錢進行後續治療，便提早辦了出院，感覺自己「真的沒能量了，也太累了。」

而過去也深受憂鬱症所苦的馬思純深有共鳴，因而心疼回應：「你這些心態我都理解，但你看看，我好起來，曾經和你一樣放棄自己，看不上自己，暴飲暴食來麻醉自己，那麼多流言蜚語，但我還是救自己，我相信你比我更難，我來幫你，好嗎？」希望能幫助到跟自己有一樣困擾的人。

這段對話截圖在微博上傳開，許多網友看後深受感動，留言表示「淋過雨的人總想幫別人撐傘」、「大概只有經歷過的人才真正理解那分煎熬吧」、「有被溫柔到」、「真的很感動，希望都好」，意外引發熱議。

據報導，馬思純曾發布視頻，向大眾坦承自己患憂鬱症的經歷，還為憂鬱症群體發聲，呼籲大家不要將憂鬱症特殊化。