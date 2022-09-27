不甘只做闊太 林青霞勤筆耕、現身大學講座

林青霞出席大學講座，再現巨星丰采。(取材自微博)

娛樂圈永遠的女神林青霞近年醉心寫作，近日和相交多年的學者金聖華一起出席大學講座，現場特別展出她的手稿、畫作、還有她親筆寫給醫護人員的加油打氣信件，吸引不少影迷與媒體前往聽講。

綜合媒體報導，林青霞自2001年起出版三本散文作品，分別為「窗裏窗外」、「雲去雲來」、「鏡前鏡後」，她在講座上分享「以前在學校，作文很差」，但經過多年學習，以及與金聖華交往、受對方影響下，逐漸在寫作方面建立自信。林青霞回憶：「第一本書「窗裡窗外」是在400字稿字上寫，到第三本已經是在iPad上寫。」

林青霞自我打趣不想只做一個闊太太，因此除了投入寫作外，還曾經申請想去金聖華任教的大學旁聽，都已經獲准，可惜疫情 爆發，至今還沒能去上任何一堂課。她最後總結，這場與金聖華談心講座，如果能在大家心裡留點什麼，這個當下就會變成永久，贏得現場熱烈掌聲。

講座上她雖然穿著素雅，並沒有太過花枝招展，天生的巨星氣勢仍然隱藏不住，影迷們大讚林青霞依然年輕、保養得宜，也佩服她不愧是影壇經典美人。