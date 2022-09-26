「大考」題材現實有感 曹曦文演開明媽觸動學生黨

曾在「星漢燦爛」中飾演越妃的演員曹曦文，(後排右)此次在新劇中詮釋不一樣的全新角色。（取材自微博）

由戲骨陳寶國、王千源領銜坐鎮，李庚希、胡先煦、榮梓杉主演的當代都市電視劇「大考」日前開播 。曾在「星漢燦爛」中飾演越妃的演員曹曦文，此次在新劇中化身和丈夫一起在武漢 打拼事業的母親，詮釋不一樣的角色。

鳳凰網報導，該劇講述2020年春節前夕，突如其來的疫情 讓皖徽省金和縣高三學生們的學習生活徹底改變，正當眾人克服各種困難迎接高考 之時，一場洪災突如其來。在黨和政府以及社會各界努力下，為這場全社會的「大考」，交出一份滿意答卷的感人故事。

李庚希飾演女高中生「田雯雯」，她的母親「關悅」則由曹曦文飾演，展示出在外做小生意的平凡家庭母親的身不由己——老家的高三生女兒碰到危險卻無法陪伴。抱歉與內疚通過曹曦文細膩的表演傳達給了觀眾，令無數在外務工無法陪伴子女的父母與之共情。

有別於一般此類父母「苦大仇深」的刻板影視形象，曹曦文飾演的母親也是開明的、有趣的。在回鄉過年的時候，會想到用豆沙色口紅給女兒做禮物，沒有一味的盯著學習，反而照顧到女兒愛美的心情。貼心的舉動和幽默的個性，讓學生黨觀眾紛紛表示：「咱媽還缺小孩不？」

「大考」聚焦高考與考生、疫情與自然災害，圍繞學生、家庭、校園展開的現實主義題材類劇集。劇名「大考」，不僅指學生的大考，也指考生們面對疫情、封控和網課等困難，努力學習、艱苦奮鬥，彰顯青年一代勇於拼搏、不負韶華的精神。「大考」也是老師的大考，積極應對疫情吹響高考號角，勇挑重任制定多種預案，為學生解決學習和生活的各種難題。「大考」更是家長的大考，父母傾盡時間和精力助考，用監督、陪伴和鼓勵為孩子撐起一片天，家庭成員相親相愛、互相扶持，發揮情感力量擔當「陪跑者」。