我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗中國 美擬提前讓澳洲於2035年獲得核潛艇

義大利首位女總理誕生 右派梅洛尼宣布獲領導權

「大考」題材現實有感 曹曦文演開明媽觸動學生黨

娛樂新聞組／綜合報導
曾在「星漢燦爛」中飾演越妃的演員曹曦文，(後排右)此次在新劇中詮釋不一樣的全新角色。（取材自微博）
曾在「星漢燦爛」中飾演越妃的演員曹曦文，(後排右)此次在新劇中詮釋不一樣的全新角色。（取材自微博）

由戲骨陳寶國、王千源領銜坐鎮，李庚希、胡先煦、榮梓杉主演的當代都市電視劇「大考」日前開播 。曾在「星漢燦爛」中飾演越妃的演員曹曦文，此次在新劇中化身和丈夫一起在武漢打拼事業的母親，詮釋不一樣的角色。

鳳凰網報導，該劇講述2020年春節前夕，突如其來的疫情讓皖徽省金和縣高三學生們的學習生活徹底改變，正當眾人克服各種困難迎接高考之時，一場洪災突如其來。在黨和政府以及社會各界努力下，為這場全社會的「大考」，交出一份滿意答卷的感人故事。

李庚希飾演女高中生「田雯雯」，她的母親「關悅」則由曹曦文飾演，展示出在外做小生意的平凡家庭母親的身不由己——老家的高三生女兒碰到危險卻無法陪伴。抱歉與內疚通過曹曦文細膩的表演傳達給了觀眾，令無數在外務工無法陪伴子女的父母與之共情。

有別於一般此類父母「苦大仇深」的刻板影視形象，曹曦文飾演的母親也是開明的、有趣的。在回鄉過年的時候，會想到用豆沙色口紅給女兒做禮物，沒有一味的盯著學習，反而照顧到女兒愛美的心情。貼心的舉動和幽默的個性，讓學生黨觀眾紛紛表示：「咱媽還缺小孩不？」

「大考」聚焦高考與考生、疫情與自然災害，圍繞學生、家庭、校園展開的現實主義題材類劇集。劇名「大考」，不僅指學生的大考，也指考生們面對疫情、封控和網課等困難，努力學習、艱苦奮鬥，彰顯青年一代勇於拼搏、不負韶華的精神。「大考」也是老師的大考，積極應對疫情吹響高考號角，勇挑重任制定多種預案，為學生解決學習和生活的各種難題。「大考」更是家長的大考，父母傾盡時間和精力助考，用監督、陪伴和鼓勵為孩子撐起一片天，家庭成員相親相愛、互相扶持，發揮情感力量擔當「陪跑者」。

疫情 高考 武漢

上一則

曝與陳今佩決裂 失聯多時 馮偉傑難忘栽培

下一則

再找新龐德？ 製片：先搞定大反派再說

延伸閱讀

遙遙的望一眼

遙遙的望一眼
人物／91歲智鄰 優雅老後典範

人物／91歲智鄰 優雅老後典範
吠雪（一二）

吠雪（一二）
英女王與父母、丈夫長眠溫莎堡 儀式折斷法杖有重大意義

英女王與父母、丈夫長眠溫莎堡 儀式折斷法杖有重大意義

熱門新聞

胡彥斌上綜藝疑似被打馬賽克，網友狂猜是不是出事了。（取材自微博）

胡彥斌是下一個李易峰？節目遭打碼、作品傳下架

2022-09-19 02:30
梅根在伊麗莎白二世女王的葬禮上落淚，近來生活中也頗多不如意。（路透資料照片）

班珍不甩梅根 哈利夫婦在美名流界吃不開

2022-09-20 13:45
劉樂妍表示自己去年出演一部大戲，雖然在片中是小角色，但仍讓她感到相當興奮與感激。(取材自微博)

台女星赴中國發展 爆劇組「不敢用台灣演員」黑幕

2022-09-21 19:52
虞書欣(左)、王鶴棣主演的「蒼蘭訣」。(取材自微博)

「蒼蘭訣」淒美片頭曲是Faye唱的 驚人巧合起雞皮疙瘩

2022-09-17 19:22
駭客公布疑似Jennie的泡澡照。圖／摘自IG

駭客再曝Jennie全裸泡澡照 BLACKPINK經紀公司仍沉默

2022-09-20 15:00
劉伊心(右)精心布置周歲宴場地。圖／典華提供

女星嫁豪門為兒辦周歲宴 場地高級超浮誇

2022-09-19 15:24

超人氣

更多 >
眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶

眾目睽睽下搶匪在全美最安全和華人最愛的南加城市行搶
中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」

中國海運從一櫃難求 變「一貨難求」
美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險

美企憂心台海緊張 116家上市公司將台灣列入營運風險
封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住

封面故事／騙子隔空施法？老公深信不疑、旁人攔不住
封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行

封面故事／華人存款被盜自救：投訴、報警、告銀行