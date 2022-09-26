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李易峰獲釋短片流出「低調回公司」 鐵粉哽咽打氣

娛樂新聞組／綜合報導
網上瘋傳一段李易峰被釋放的影片，只見他低頭不語，一旁鐵粉打氣喊話。（取材自微博）
網上瘋傳一段李易峰被釋放的影片，只見他低頭不語，一旁鐵粉打氣喊話。（取材自微博）

男星李易峰早前驚爆因多次嫖娼被捕，並遭行政拘留，他一度透過個人微博及工作室帳號闢謠，沒想到事後被警方「打臉」，兩個帳號也被封，從此外界失去他的消息。日前網路上瘋傳一段他現身的短片，途中不發一語、始終低著頭，一旁鐵粉打氣喊話。據傳他已經從拘留所被釋放，回到公司。

從曝光的影片中可以看到，李易峰身穿紅黑相間運動服、短褲，頭上還戴著漁夫帽，開門走下車後張開步伐快速穿越人群，全程沒有抬頭，對兩旁人群的話語聲也毫無反應，以口罩緊緊包住臉龐。網友指出，他當下狀態很差，似乎很沒自信，可以聽見周圍有粉絲哽咽喊「峰哥加油」，替他打氣。

網上瘋傳一段李易峰被釋放的影片，只見他低頭不語，一旁鐵粉打氣喊話。（取材自微博）
網上瘋傳一段李易峰被釋放的影片，只見他低頭不語，一旁鐵粉打氣喊話。（取材自微博）

據稱，李易峰獲釋後已直接返回公司，後續動向也備受關注。另有知情人士爆料，李易峰被釋放後，自知在中國已經混不下去了，因此打算出國發展；而他的團隊在他被捕後就解散，只剩經紀人不離不棄，期待他有東山再起的一天。

此外，自稱李易峰前女友的網紅郭子瑜近日在網上也特別活躍，一度放出了李易峰要結婚的消息，網友議論紛紛，還有人嘲諷：「李易峰是想用結婚來沖喜嗎？」但此傳聞未獲證實。

李易峰 拘留所 口罩

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