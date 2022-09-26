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周冬雨爆熱戀小5歲劉昊然 他「刷門禁卡」疑似同居

娛樂新聞組／綜合報導
周冬雨被爆一個月內就去了劉昊然家兩次，緋聞再次引發熱議。（取材自微博）
周冬雨被爆一個月內就去了劉昊然家兩次，緋聞再次引發熱議。（取材自微博）

曾獲金馬影后的女星周冬雨，近日被狗仔爆料多次進出男星劉昊然家，有照片為證，兩人還一起打網球、吃日本料理，懷疑兩人熱戀同居中。

「噓！星聞」報導，周冬雨與小5歲的劉昊然曾合作2部電影，並多次傳出緋聞。近日狗仔直播爆料，8月初時就拍到劉昊然直接刷門禁卡進到周冬雨家，也多次拍到周冬雨到訪劉昊然家中，還疑似在男方家過夜，顯然雙方對彼此的家已是「熟門熟路」。

劉昊然今年剛要滿25歲，21歲就獲得百花獎最佳男主角提名。（取材自微博）
劉昊然今年剛要滿25歲，21歲就獲得百花獎最佳男主角提名。（取材自微博）

爆料還指出，周冬雨和劉昊然9月21日被拍到一起打網球，打完球後兩人似乎有警覺特地分開，一前一後回到劉昊然家。狗仔還聲稱已跟拍他們兩年，只是因為雙方警惕性都很強，社區管制也很嚴格，所以沒能拍到更明確的戀愛證據。

事實上，先前就有網友發現周冬雨和劉昊然在社群上傳的風景照相似，兩人手機殼上的貼紙還是同一個品牌的系列，當時就傳出緋聞，但都沒有更進一步的實鎚。這回又被拍到，網友紛紛議論：「刷門禁！鎚了吧」、「被拍到也不只一次了，尊重祝福吧」，但也有人認為連親密動作都沒拍到，還是先不要太早下定論。

劉昊然今年剛要滿25歲，21歲就獲得百花獎最佳男主角提名，創下最年輕影帝提名紀錄，實力深受肯定。他2020年跟周冬雨合作電影「平原上的火焰」後就傳出戀情，今年初又二度搭檔拍攝「燃冬」；有網友笑稱，「燃冬」可說是連CP名都幫他們取好了，相當樂見假戲成真。

提名 電影 緋聞

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