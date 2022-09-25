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熱巴勾魂蝴蝶骨 完美曲線？不良體態？

娛樂新聞組╱綜合報導
熱巴穿刺繡旗袍秀出好身材，背部的「蝴蝶骨」意外成網友討論焦點。(取材自微博)
熱巴穿刺繡旗袍秀出好身材，背部的「蝴蝶骨」意外成網友討論焦點。(取材自微博)

30歲女星迪麗熱巴五官立體、身材火辣，是不少人心中的女神，不久前主演「與君初相識‧恰似故人歸」再度掀起討論。她的工作室分享了多張，迪麗熱巴身穿亮黃色改良式旗袍的美照，露出漂亮「蝴蝶骨」，再度驚豔大批網友，驚呼：「雖然已經說過無數遍了，但還是忍不住說太美了。」

綜合媒體報導，照片中可見迪麗熱巴將頭髮俐落盤起，穿著亮黃色雕花改良式旗袍，除了姣好身材曲線一覽無遺，背面更是吸睛，大片的挖空設計露出白皙美背，尤其後背兩側的「蝴蝶骨」輪廓相當性感。

不少網友都大讚熱巴的時尚演繹力，輕鬆駕馭螢光綠這樣的高飽和顏色，驚艷眾人，「第一次感覺這個顏色不顯黑，太美了」、「國色天香的大美人」、「好美！這曲線絕了」、「好美真的又被美到了」、「真的什麼造型都能架得住」，但也有網友難以接受這個顏色，認為「禮服醜、髮型不好看，只有臉好看」。

熱巴背部的「蝴蝶骨」也成為網友討論的焦點，但有指這是不良體態的呈現，是因為肩胛骨內翻造成，因此有網友不鼓勵大家吹捧「蝴蝶骨」。

有網友指出，其實，性感「蝴蝶骨」不僅不是美背的象徵，這反而可能是不良體態「翼狀肩」。正常的肩胛骨應該是緊貼胸壁的，而翼狀肩是在上臂運動致使肩胛骨旋轉的時候，內緣出現向外、後方的現象，也被比喻為翅膀。

導致翼狀肩胛的原因大致有兩方面。一方面涉及到胸長神經損傷，這可能是因為跌倒的時候神經被撕扯，或者是重複的肌肉損傷。

迪麗熱巴 肌肉 時尚

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