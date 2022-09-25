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惡魔視角超尺度自拍流出 54歲伊能靜長這樣

記者林士傑／即時報導
伊能靜分享超激角度的自拍美照。（取材自Instagram）
伊能靜分享超激角度的自拍美照。（取材自Instagram）

伊能靜這陣子全力支持兒子小哈利的Theirsverse品牌事業，返回中國後持續與NFT業內人士交流，由於保養得宜，每每現身的凍齡模樣常讓大家為之驚艷。近日54歲的她更突破尺度，在IG分享超激角度的自拍美照，距離近到連眼白的血絲都很清楚，即便處於「惡魔視角」之下，仍可看出她自信滿滿的態度。

身為Theirsverse大使，伊能靜近來陸續飛往美國、新加坡、法國等地推廣Web3.0，在交流講座可見Theirsverse甚至推出專屬的酒，可讓大家收藏，接著要前進杭州、上海、成都等地，顯見其企圖心。日前小哈利的大型藝術作品「紅皇后雕塑」入選蘇富比拍賣，隨著更多人加入，據悉Theirsverse的NFT價值已經翻漲35%，讓伊能靜相當開心。

只是過程難免遭到質疑，她喊話說：「從純經濟屬性，到沉澱為社群屬性，NFT不再是單純的交易，更有文化認同、情緒價值、品牌化運營、社群共創的特性。去年Theirsverse說要成為Web3 的IP時，好多人質疑說，誰要那些實體產品！幸好我們堅信、堅持。此時IP化成主流，布局已久，我們會不斷做事，走向初心。」

伊能靜擔任兒子自創品牌Theirsverse的大使。（取材自推特）
伊能靜擔任兒子自創品牌Theirsverse的大使。（取材自推特）
伊能靜(左)相當支持兒子小哈利的事業。（取材自推特）
伊能靜(左)相當支持兒子小哈利的事業。（取材自推特）

NFT 社群 哈利

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