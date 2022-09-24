關曉彤「二十不惑」：續集比第1季更精采的好劇

「二十不惑」描寫4個女生剛出社會的經歷。(取材自微博)

「人生不就是這樣嘛，一邊不甘心變老，一邊又覺得，變老沒什麼不好。」

二十歲，是一個太美好的年紀，犯錯了是青春，試對了是成長。中國電視劇「二十不惑」第一季是校園輕鬆劇，姜小果、梁爽、段家寶、羅艷4個同住一間宿舍的大四女孩，劇情著重在面對即將畢業的這一年，人生中的選擇、離開校園的歡笑和憂愁、悵然與不安，以及彼此背景與關係的和解。到了第二季，女孩們25歲，步入職場3年後，真實又殘酷的人生打擊一一迎面而來，「二十不惑2」的精彩，相比第一季更勝一籌。

「成年人的世界，任性也只剩一杯冰淇淋的時間。」

卜冠今飾演姜小果。(取材自微博)

乖乖牌好學生姜小果，求學時期勤勤懇懇，一直都是班上第一名，滿懷壯志進入創投公司熱血爆肝，卻被社會狠狠地打了好幾巴掌。她勤勞、聰明、努力，卻從第一季開始就幫主管背黑鍋，到了第二季，仍舊成了炮灰，彷彿沒任何成長。

第一季中，她被主管背叛只能默默地吞忍，背了黑鍋也只能不情不願地離職，第二季的姜小果，在主管搶功、利用她時，敢當著面吼出「我一直競競業業、勤勤懇懇，憑什麼是我走？要走也應該是那些沒能力、不專業、不努力、不認真，還嘲笑我們認真的人該走，憑什麼是我走」（不得不說，卜冠今飾演的姜小果在這一段演技大爆發，引發不少觀眾跟著落淚的共鳴）。

徐夢潔飾演丁一煊。(取材自微博)

重要的是，她吼完這一連串，還能回去和主管同事相安無事繼續上班，她學會了抱怨歸抱怨、該幹的事還是得幹，更懂得臉皮厚一點，在職場上才能刀槍不入。對於那些永遠不公平的事，她在公司樓下的便利商店吃杯冰淇淋，在心裡千回百轉之後，擦擦手，繼續上樓打拚。心裡的不甘和怨懟沒有被解決，但身為成年人，她學會直面現實，即便，未來哪一天她選擇了離職，也是因為自己有了別的目標，絕不是因為不想鬥了、不想戰了、腿軟了。

姜小果正是絕大多數上班族的縮影，家境普通、人脈普通、機運普通，就算是不錯的大學、優異的成績畢業，進入職場頂多也只變成「比普通好一點的能力」，沒有貴人、靠的只有自己，鎮日埋首工作，只盼能早日成家買房，在漂泊的城市尋得一絲根，但現實總是一次次將她擊潰。生活裡的盼望是什麼呢？要說的話，大概就是發薪水的那一日吧！

「我寧願撞南牆，我也想走我喜歡的路，做我喜歡的事。」

擁有姣好外貌的梁爽，一心想當最有興趣、最擅長的美妝博主，但從第一季開始，她優越的外在條件，在她的自尊心下屢屢被浪費，看第一季時，總是被她氣到快內傷，明明還沒闖出名氣，卻挑三揀四，一下不想當賣貨直播主，一下和前輩、同業對槓，眼裡非黑即白，完全沒考慮到自己未來的發展和人脈。但仔細想想，或許這就是20歲的底氣和耿直。

「二十不惑」描寫4個女生剛出社會的經歷。(取材自微博)

第二季梁爽進入了知名傳媒公司，成為了該公司最紅的直播主，一開頭，她就用了妙計狠狠地幫好友整到超級吝嗇的上司。她耿直性格未變，依舊是那個自我高傲的女孩，但，她的成長有目共睹，從原本動不動就放鳥業主的業餘模特兒，成為了即使在直播前一刻被分手、轉過身依然能燦笑如花的專業直播主，她憋著一整天失戀的情緒，等所有工作結束，家裡只剩自己一人時，才因為洗臉巾用完而崩潰大哭。

梁爽的成長不只如此，當她被同事陷害，從身處7樓高高在上的招牌直播主，被貶為2樓的小咖直播主時，她沒有自怨自艾太久，反而小心觀察、處處留心，最後重新整頓眾人，帶領同事創下高業績。而這個角色也告訴我們，不要被戀愛沖昏了頭，即便失戀，也不等於世界毀滅，在大哭過後，在最擅長的地方重新給予自己力量。

「根本就沒有什麼雪中送炭，剩下的只有雪中搶炭。」

身為馬桶業千金，段家寶花錢從來不看價錢，她也習慣用金錢去解決一切難題，想融入同事，就請喝高級下午茶；公司不讓報帳，她出差用自己的錢坐商務艙、住五星級飯店，工作只是她的興趣，她最多的精力花在追星，跟想著下一頓要吃什麼美食。

關曉彤飾演梁爽。(取材自微博)

但到了第二季，編劇給了她一個最悲慘的反轉：家裡破產 ，千金落難，她不得已收了自己開的經紀公司，親手結束自己的夢想，還賣掉房子，可是向來花錢大手大腳的她，要怎麼面對錙銖必較的生活？

她學著怎麼用信用卡 積分換飲料、怎麼省下食材費，也努力開源，找尋機會假日去打工，她漸漸明白，在沒有任何利益衝突時，每個人都可以看起來是好人，但遭逢人生暴風雪 的時候，沒有人雪中送炭，多得是生活無虞還搶炭的人。

於是性格開朗的她，變得鬱鬱寡歡，她不是承受不起生活中的改變，而是要學會習慣人情冷暖，加上父母為錢爭吵的壓力、價值觀的改變，她幾乎被壓得喘不過氣；她坐在店家地板上撒野，學著她曾經瞧不起的大媽那樣無理取鬧要求退費，沒有尊嚴地向過去的價值觀道別，然而卻在這時，她喜歡的對象看目睹這一切，這樣的難堪，讓她徹底被擊潰。

好在她自始至終保持著善良樂觀，未因見到人性醜惡的一面而被同化，在成長的同時也保有自己最可貴的地方。

「我沒有什麼野心，也不想有野心，我只想過簡簡單單、快快樂樂的生活。」

董思怡飾演段家寶。(取材自微博)

第一季原班人馬之一的羅艷出國留學，第二季增加新角色「小丁」，這個溫暖善良的女孩，是艱難複雜的現實中，撫慰人心的一盞燈。身為房東女兒，她的生活是4個人中最沒有壓力的，在寵物醫院擔任行政櫃檯，工作單純、準時上下班、同事友好，最喜歡的事是做飯、寫小說、整理家務，養了一隻橘貓，整個人散發著一股療癒的氣息。通常系列劇集出現替補性的新角色，很容易被拿來和前一個人物比較，但小丁反而收穫相當不錯的好評。

小丁代表的，可能就是許多人嚮往的那個待在舒適圈的自己，那個沒有什麼野心，只做著自己喜歡的事情，情緒穩定，和別人保持份際感，不過多干涉、卻又適時表達關心，這樣的朋友，誰不想要。她最讓人羨慕的，就是可以平心靜氣地做自己，而不讓人反感，像個小太陽般散發溫暖，成為了劇中另外3個女生最治癒的安慰。

「花掉了就撿起來，天黑了就點盞燈，再不濟，就先走著吧，走著走著天就會亮，反正早晚都是要亮的。」面臨生活中各種不順，不妨休息一下，讓「二十不惑」狠狠地療癒你吧！