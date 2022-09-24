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「天王嫂」方媛曬生日照 低胸少女味濃

​​娛樂新聞組／綜合報導
方媛日前過35歲生日，穿低胸裝上圍曲線亮眼。（取材自微博）
方媛日前過35歲生日，穿低胸裝上圍曲線亮眼。（取材自微博）

有網友在日前香港中環一家手機專門店偶遇郭富城夫婦，原來郭天王特意抽空陪太太方媛（Moka）買手機殼，體貼入微的舉動令網友直呼「太甜了」。

郭富城（左）的老婆方媛相當活躍於社交網站。（取材自Instagram）
郭富城（左）的老婆方媛相當活躍於社交網站。（取材自Instagram）

網易娛樂報導，圖中可見，郭富城穿著一身黑衣，背著常用的LV背包，戴著眼鏡跟口罩，大方與店員交流。穿著粉紅色上衣的方媛，從名牌包包裡拿出東西後，就乖巧地站在老公身邊，專心聆聽郭富城與店員對話。也許是方媛的粵語不太靈光的關係，郭富城陪伴太太購物的次數比較多，兩人不但逛名店，連超市以及街邊的便利店也一起逛，十分恩愛。

香港01報導，「天王嫂」方媛相當活躍於社交網站，不時會分享生活趣事，引來不少關注。近日，她就在微博上貼一系列早前慶祝35歲生日時的派對美照，身穿低胸亮片裝的她性感十足，非常漂亮，仍然少女味濃厚，不像已為人母，獲得不少網友激讚。

從方媛上貼生日派對照片可見，身穿薄紗低胸亮片裝的她相當性感，身材凹凸有緻，室內的派對房間放置了不同顏色的氣球，還有兩款相當精美的蛋糕及多款花束，可見萬千寵愛在一身的她相當幸福。

方媛穿低胸裝上圍曲線亮眼。（取材自微博）
方媛穿低胸裝上圍曲線亮眼。（取材自微博）

除了在室內的生日派對房盡情拍照留念之外，她亦在室外的走廊位置擺Pose拍照，時而仰頭側望，時而正經十足，利用在不同環境擺出不同Pose，相當專業，不愧為模特兒。她留言表示：「30+的女人，未來請繼續加油努力，做最好的自己。」不少網友對她的高顏值狀態讚不絕口。

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